炮車惡火吞噬8歲鄭小妹！爸衝火場救女遭攔…跪地哭：女兒在車上

記者吳奕靖、許宥孺、莊智勝／台南報導

高雄彌陀舊港三千宮舉行廟會遶境活動，今（5日）上午進香隊伍行經台南白河湄洲宮，不料在經過中正路時，押隊的「炮車」卻莫名竄火燃燒，導致位於後斗的8歲鄭小妹逃生不及，當場葬身火窟。警消指出，當下趕抵現場時，火勢已相當猛烈，而鄭爸爸（41歲）無助地跪在地上，哭喊著「我的女兒還在車上……！」

▲炮車起火當下火勢相當猛烈。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消初步勘查，炮車上為了因應廟會遶境，因此備有鞭炮機、沖天炮、連珠炮等，但案發當下並未燃放鞭炮，且鞭炮機也未啟用，初步排除是爆竹釀災。而鄭爸爸事後供稱，當下有見到友人熄滅線香，隨後不久即竄出火光；目前不排除可能是線香或是香菸惹禍。

▲事故尚未發生前，該輛炮車行經台南學甲。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，當時鄭小妹隨著父親搭上炮車參加遶境，為了遮陽因此坐在後斗內側中間位置，不料惡火來得又快又急，同處後斗的父親及另外3名大人急忙逃生，但位於最內側的鄭小妹來不及出逃，慘遭烈火吞噬，淪為一具焦屍。

警消表示，當時據報趕抵現場時，火勢已相當猛烈，且焦黑濃煙還不斷竄出，而率先逃生的鄭爸爸與鄭小妹叔叔一度還試圖衝回火場內救女，但因現場火勢太大，且不斷有火花濺出，旁人為免傷亡加重，因此強加阻攔；鄭爸爸頻頻遭阻後，無助地雙膝跪地，朝著起火的貨車哭喊，「我的女兒還在車內……！」當最終得知愛女殞命後，鄭爸爸情緒也當場潰堤。

▼炮車遭惡火燒得面目全非，鄭小妹逃生不及葬身火窟。（圖／記者許宥孺翻攝、記者吳奕靖攝）