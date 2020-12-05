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參選台南市長　黃偉哲：2015與柯文哲見面後決定的

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▲▼1205 柯文哲、黃偉哲出席公館聖誕季-虎鯨熊讚相見歡-黃偉哲,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲、黃偉哲出席「公館聖誕季-虎鯨熊讚相見歡」活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

在台南掀起打卡熱潮的「虎鯨Orca家族」，在台北市公館的自來水園區也看得到！台北市長柯文哲5日與台南市長黃偉哲同框為活動宣傳，兩人互動默契佳，絲毫未受過去柯譏「在南部搭公車的是憨頭」一說的影響。黃偉哲還笑說，2014年柯文哲當選台北市長，給了他很大的幫忙和想法，讓他後來決定要選市長。

黃偉哲致詞時表示，很高興安平的虎鯨家族到自來水園區，因為沒辦法帶牠們到淡水河，但只要有水就很歡迎。黃提到，柯文哲2014年底當選台北市長，自己當時是立委，來拜會柯文哲給了他很大幫忙，也讓他決定參選台南市長，「但現在想想，不一定好，當市長很累」。

黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，有豐富的文化底蘊，且古蹟豐富，「俗話說舉頭3尺有神明，台南是掘地3尺有古蹟」；黃舉例，近來赤崁樓挖停車場就到挖到文資，目前還在審查中，未來台南還有許多地方要跟台北市政建設學習與配合。

受訪時被問到2人私下是否有交集？柯文哲說，自己在綠營朋友很多，要媒體不要挑撥離間；黃偉哲則說，「我也是朋友之一」。過去柯文哲曾說綠營朋友很多，但碰面都要戴鴨舌帽、口罩等？黃偉哲笑說，「不會，下次要來台北市政府拜訪的時候絕對不會戴鴨舌帽、口罩，會戴頭套」。

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