太平洋縱谷馬拉松起跑　最狂消防員+方巧玲奪全馬組男女冠軍

▲▼花蓮太平洋縱谷馬拉松5日在美崙田徑場熱力開跑，清晨六點半，逾八千人分組依序從193縣道出發，。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020花蓮太平洋縱谷馬拉松5日在美崙田徑場熱力開跑，清晨六點半，逾八千人分組依序從193縣道出發，沿著兩潭自行車道一路往南，享受台灣最美賽道的山海美景。太平洋縱谷馬拉松是極具魅力的長跑賽道，也是透過體育結合觀光的賽事。雖然今年全球受到新冠疫情的衝擊，但運動並未受到影響，太平洋縱谷馬拉松參賽人數破歷年紀錄。



比賽結果，「最狂消防員」蘇志濱以2小時40分20秒42奪下全馬男子組冠軍、曾有多次馬拉松賽事經驗且在近年來成績非常優異的方巧玲以3小時11分40秒47成績拿下全馬女子總排冠軍，兩人各獲得三萬元獎金。





「參賽是勇士、完賽是英雄！」清晨四點多，已有選手陸續來到美崙田徑場，期待賽事的開始，市公所及贊助單位與協辦單位則在攤位前忙著擺設，並為一早到場的選手提供寄物與諮詢服務。為因應中央流行防疫中心的秋冬專案，選手入場時均必須量測體溫及酒精消毒，同時要求戴口罩。



今年的馬拉松代言邀請知名運動網紅「咪咪愛運動」合作，擅長各式各樣的水上及陸上運動的咪咪是花蓮人，她除了受邀鳴槍起跑之外，也和家人一起參與5K迷你馬的路跑，在最美賽道展現活力。

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▲知名運動網紅咪咪參與5K迷你馬的路跑。



市長魏嘉賢致詞歡迎來自各地的選手對太平洋縱谷馬拉松賽事的支持，並提醒選手在跑步時若覺得身體不適，務必就近找工作人員，絶對不要勉強。他説，太平洋縱谷馬拉松是個相當特別的活動，不僅有羚羊、斑馬、柴犬與山豬的代表性吉祥物，就連完賽獎牌的設計也非常特別。

繼2016年的壽豐鄉海洋公園、2017年花蓮市東大門夜市、2018年鳳林鎮林榮新光車站、2019年新城鄉的光隆博物館、七星潭及曼波魚等意象之後，今年完賽奬牌以秀林鄉為主視覺，設計內容包括太魯閣國家公園入口處的東西橫貫公路牌樓，以及百燕鳴谷的燕子等，相當具有觀光地標的特色。而完賽獎牌於2016年起只要將每年獎牌收集齊全，到了2028年就能串成一個同心圓，對於跑者而言是個相當具有意義的賽事。

雖然受到全球新冠疫情的衝擊，但馬拉松賽事並未受到影響，太平洋縱谷馬拉松報名資訊7月才剛發出，立即受到熱烈回響，在報名截止後，已逾八千人報名，這是太平洋縱谷馬拉松自2013年首度推出以來，歷屆參賽人數最高。而在昨天台鐵瑞芳至猴硐間因邊坡滑動崩塌，雙線中斷停駛，東部幹線雖然受到影響，但未能打消選手參賽的意願，外縣市的選手利用客運接駁來到花蓮，他們說，交通情勢再怎麼險惡，也要來到花蓮參與太平洋縱谷馬拉松賽事，其運動精神令人感動。

▲▼香氣四溢令人垂涎的烤全豬。

在路跑現場，可以看到推著嬰兒車或帶著寵物一起參賽的溫馨畫面，也有輪椅族的朋友挑戰自己的毅力，他們的精神獲現場選手及沿途補給站志工的激勵掌聲。今年雖然沒有規劃造型獎，但也有選手大玩造型，有小愛神邱比特、冰雪奇緣的艾莎公主，市代陳惠卿也帶著她的團隊，精靈打扮更是驚艷全場。現場也有不少外縣市組隊參賽，來自苗栗縣三義鄉有二十多名喜歡路跑的選手特地組隊，他們表示，花蓮是個非常適合運動的城市；中華電信外聘顧問暨將來銀行董事長鍾福貴也偕同各區分公司經理參加賽事，肯定魏嘉賢市長主辦太平洋縱谷馬拉松運動賽事。台達電以及台灣優靈克協會也各自包了遊覽車來到花蓮，不僅參賽，還響應魏嘉賢市長發起的馬拉松消費購物。

在主會場有有機關單位的攤位，透過與民眾的互動宣導政令，而贊助廠商也在主會場設攤讓選手購買。賽道補給品琳瑯滿目，包括德利的五香豆乾隨手包，豐興餅鋪的太魯閣礦石體驗包，阿美麻糬的花蓮薯小點心，花蓮縣餅的奶油酥條獨享包，曾師傅的花蓮曾棒，統冠聯合超級市場的餅乾與巧克力，正暉股份有限公司的明治代可可脂黑巧克力與明治貓熊夾心餅乾，泛亞活力有限公司的咖啡飲料，花蓮第一信用合作社的發財水，花蓮理想大地渡假飯店的礦泉水，以及光隆海洋生技提供海洋深層水做為完賽禮及補給站使用。

▲來自全台各地的參賽隊伍。

延續去年，主會場不僅有香氣四溢令人垂涎的烤全豬及手作餅乾，有別以往，今年在10K折返點的補給站也特地提供了熱騰騰的桶仔雞，選手都說好吃，由於在花蓮的馬拉松賽事首見，希望明年的補給站有更多變化。

太平洋縱谷馬拉松除了迷你馬之外，全馬、半馬及小馬總成績男女各取前五名，前三名獲頒獎金及獎盃，第四及第五名則頒發獎盃與獎品。全馬前三名分別獲頒三萬元、一萬五千元及一萬元，半馬前三名分別獲頒兩萬元、一萬元及五千元，小馬前三名則分別獲頒八千元、五千元及兩千元。分組成績男女也各取前三名，頒發獎盃與獎品，總成績錄取者則不列入分組成績計算名次。

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