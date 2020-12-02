這張會面圖惹毛陸網友　千億電商女王被罵「沒教養」

▲大陸電商女王薇婭。（圖／翻攝 合肥發布）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名網紅帶貨主播薇婭，今年雙十一幫阿里旗下天貓電商平台賺近百億台幣流量收入，近日他和合肥市委書記虞愛華一張與會照片，差點從神壇跌落地面，根據大陸媒體報導指出，原因竟然只是翹腳姿勢，引起網友撻伐，「認為不夠莊重，這種姿勢暴露家庭出身和教育問題。」

據了解，大陸電商女王薇婭，本名黃薇，合肥廬江人，當紅頭部電商主播，一個晚上能帶進上億人民幣的流量收入。目前是大陸全國青聯委員，2020年先後被評為「新時代脫貧攻堅青年網絡先鋒主播」、「全國三八紅旗手」，並獲大陸國務院扶貧開發領導小組頒發的「全國脫貧攻堅獎」。

根據大陸媒體觀察者報導指出，整起事件緣起大陸合肥日這篇報導圖片，薇婭11月28日回到家鄉合肥與當地領導虞愛華會談，並且穿著正式裙裝。雙方商定將在合肥建立直播培訓基地，打造全國直播人才培訓中心，利用電商直播幫中小企業帶貨，公益直播推銷鄉村農產品等合作。

▲大陸網友酸言攻擊陸電商女王。（圖／翻攝 微博 金融八卦女）

看似好事一樁，當地媒體配上文章和與會圖大肆報導，卻引來酸言酸語。有一些網友認為薇婭的坐姿不規範，不是和領導聊天的姿勢，其中更有人上升到人格層面，認為其沒有教養，還寫言辭極其刻薄難聽的話來形容這張照片。

有網友表示，「著裝不規範，和領導談話不穿正裝不說，居然還翹二郎腿？」還有網友上升到人格層面，認為這種姿勢暴露的是其家庭出身和教育問題，「檔次低」、「骨子裡文化缺失」，甚至有人把薇婭形容成「登廟堂的商女」。

薇婭翹腳照片引發大陸網友正反爭議，報導指出，許多網友幫忙聲援，認為薇婭坐姿是很多穿裙子的女性在公眾場合都會採取的方式，可以防止走光，甚至舉例國際上多位知名女性政也使用這種坐姿。還有網友認為，「薇婭被攻擊翹腳，只因樹大招風，遭對手或酸民嫉妒。」

▼陸網友舉證國際知名女性政要「翹腳坐姿」。（圖／翻攝 觀察者報導）

