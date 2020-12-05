伴屍直播網紅「仇女史」起底！　胡椒水狂噴女友…揭更多殘忍行徑

▲網紅將女友遺體拖進室內才發覺事情嚴重，在鏡頭前痛哭並喃喃自語「她可能死了」。（圖／翻攝自YouTube直播）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯直播主斯塔（Stas Reshetnikov）以「Reeflay」的化名，在個人頻道中進行遊戲、惡作劇等直播，日前為了滿足粉絲的「斗內」要求，將女友瓦倫蒂娜脫到只剩內衣褲，丟在零下低溫的戶外活活凍死。如今，有外媒爆料，斯塔原本就是一名仇女暴力分子，過去的直播也充滿了對女性的虐待、毆打等不當內容。

綜合《太陽報》、《紐約郵報》報導，30歲的斯塔於2日為了1000美元（約新台幣2.8萬元）的粉絲捐款，凍死懷孕的28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva），事後還持續「伴屍」痛哭直播，直到警方上門將他逮捕。事實上，斯塔先前就常在直播上對女友「惡作劇」，例如，他曾與朋友一起對瓦倫蒂娜噴胡椒水，看到她痛苦得在地上打滾、哀嚎，卻仍與友人在一旁嬉笑，甚至要求用胡椒噴霧「幫她洗澡」。

▼俄羅斯網紅直播時與友人對著女友狂噴胡椒噴霧。（圖／翻攝自YouTube直播）

此外，斯塔也時常直播他與一群男女友人在家喝酒開趴的過程，某次，其中一名女性友人喝開了開始大聲吼叫，拿起盤子就往瓦倫蒂娜的頭上砸，還接著對她不停猛踹。一名瓦倫蒂娜的朋友指出，斯塔過去的直播對女友「極為殘忍」，直播內容充滿了酒精、仇女與虐待的可怕模式，如此破壞性的畫面卻取悅了他的YouTube粉絲。據報導，瓦倫蒂娜在鏡頭前死於「低體溫症」後，仍有許多粉絲持續收看斯塔的直播。

▲▼28歲的瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）曾在鏡頭前跟觀眾分享將為人母的喜悅。（圖／翻攝自YouTube直播）

根據俄媒報導，警方在斯塔的血液中驗出大量毒品與酒精反應，而法醫也證實瓦倫蒂娜可能有服用大麻等毒品，並有閉合性顱腦損傷與多處瘀傷、血腫，推測死前曾受到強烈毆打。對此，友人表示，瓦倫蒂娜生前是個善良、熱心助人也愛護動物的人，還帶回了幾隻流浪貓與一隻拉不拉多犬，她偶爾小酌，但從來不曾吸食毒品。

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