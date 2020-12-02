　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／新北2021消防猛男月曆開賣！打火英雄親曝難忘經歷

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

新北2021消防猛男月曆2日正式開賣！今年由消防、警察及醫護共同拍攝，主軸除了共同維護市政安全，也結合新北在地美景及防疫宣導；月曆銷售的所得則將捐給新北好日子愛心大平台。ETtoday《雲端最前線》節目2日邀請1月代言人李柏勳、3月代言人胡智翔、4月代言人蔡尚霖及6月代言人陳薇安，一同分享執勤以來的甘苦記憶，並現場教學如何使用AED、CPR救命。

《雲端最前線第939集-完整FB影片看這裡》

《雲端最前線第939集-完整Youtube影片看這裡》

▲▼裕民分隊隊員胡智翔,南勢分隊隊員李柏勳,社后分隊隊員蔡尚霖,第四大隊隊員陳薇安。（圖／翻攝雲端最前線）

警消平時默默守護全民，在多次執行任務的背後，除了有辛勤訓練的汗水，更多的是不為人知的深刻見聞及甘苦心得，甚至受傷的經歷。回憶起一次次任務，裕民分隊隊員胡智翔說，比較難忘的是一次自責、難過的案件，當時發生高樓火警，在消防人員到達現場前已燒得很嚴重，住宅中有位行動不便的女性民眾，慢慢爬到門口附近卻開不了門。

胡智翔接著說，同仁要「破門」救人，但這需要一點時間，「破完之後把她帶出來，她其實已經快不行」，讓大家自責是否速度不夠快，「學長就會安慰大家說，因為現場狀況比較複雜，大家也不要太過於責怪自己」。

▲▼裕民分隊隊員胡智翔,南勢分隊隊員李柏勳,社后分隊隊員蔡尚霖,第四大隊隊員陳薇安。（圖／翻攝雲端最前線）

胡智翔並分享，自己曾在救災時遇上氣爆，那場有很多同仁都受傷，「有些學長受傷後，仍開救護車載其他受傷更嚴重的同仁一起到醫院去」，這也成為難忘回憶。他還提到，平時大多上午8時到勤，新北市是工作2日休息1日，執勤期間與同仁48小時日夜相處，「都比家人多很多！」

南勢分隊隊員李柏勳則說，這次新冠肺炎疫情的關係，身處防疫分隊，只要接到防疫勤務，就要穿著密不透風的隔離衣出勤，車上也不能開冷氣。他進一步說，近期還發生了一個熱水器爆炸案件，到達現場只見屋內滿目瘡痍，「然後一位媽媽急著把小孩子抱給我，要我們去檢查小孩子有沒有一些狀況」，這舉動也讓自己印象深刻。

▲▼裕民分隊隊員胡智翔,南勢分隊隊員李柏勳,社后分隊隊員蔡尚霖,第四大隊隊員陳薇安。（圖／翻攝雲端最前線）

談起加入消防行列的原因，社后分隊隊員蔡尚霖笑稱，高中剛畢業時自己還滿迷茫的，不知道要選擇哪一條路，而當時有警察跟消防，「我就選擇消防，因為這可以幫助社會大眾，也能鍛鍊自我能力」。他接著說，當時家人非常反對，還記得去警專報到時，「我是跟我媽抱在一起哭！」因為媽媽不捨兒子去受苦；不過，他強調，自己成長了很多，也希望能讓家人、愛我們的人都知道，「我們已經變了很多！」

「我還記得第一次見到火的時候」蔡尚霖淡淡的說，當時出勤很緊急，有些人可能在洗澡，身上還有泡泡，還有些人可能在上廁所，都馬上衝出來；那是第一次碰到火災現場，看到火煙竄出，「當時我情緒很激昂」，就想要趕快衝到火場裡面。

蔡尚霖接著說，那時是跟著主管，自己拿了一個瞄子，主管則拿了熱顯儀，「他就是全程都跟在我旁邊保護我，然後打火時教我這要怎麼打」，當時學到了很多經驗上的東西。他描述，進到火場其實煙很大，什麼都看不到，就憑著平時學習的知識，想著瞄子還在自己手上，若要退出，摸著瞄子走出來就可以，「那次的經驗是非常特別的」。

▲▼裕民分隊隊員胡智翔,南勢分隊隊員李柏勳,社后分隊隊員蔡尚霖,第四大隊隊員陳薇安。（圖／翻攝雲端最前線）

曾參與蝶戀花事件救援的第四大隊隊員陳薇安也分享，當時到達現場，已有非常多消防人員、民間救難人員，以及一些大型機具，大家心裡唯一想的則是裡面到底還有沒有人需要搶救、還有沒有人生還，「現場就是...你一看過去你就知道說，這應該已經...因為就好幾十具都躺在地上」，真的慘不忍睹、哀鴻遍野，還有十幾個民眾受重傷一直哀嚎。

經歷過大小事件，陳薇安強調，要告訴自己「活在當下」，因為總不知道下一秒會發生什麼事情。她也將「回」列為2021關鍵字，因為今年疫情的關係，很多事情都停滯，盼明年後能回歸到正軌；另外，對於消防人員來說，每次出勤都是未知的，就希望大家有去都有回，都可以平安歸來。

《雲端最前線第939集FB》

《雲端最前線第939集Youtube》

▲▼裕民分隊隊員胡智翔,南勢分隊隊員李柏勳,社后分隊隊員蔡尚霖,第四大隊隊員陳薇安。（圖／翻攝雲端最前線）

ET快訊
子宮旁爆出「紫色膿流」！醫以為7歲妹遭性侵　下秒傻：全家中鏢
空姐偷吃23歲男星「正牌男友跳樓亡」　他IG被灌爆：殺人犯
恐怖畫面曝！中天電視台前自焚　男激動喊「不要過來」下秒成火球
快訊／中天電視台門口驚傳自焚！　1男持汽油潑灑自己
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

香港眾志3人被判入獄！蔡英文暖挺：黑夜總會過，黎明必會來

信功打臉蘇貞昌被查水表？　2證據曝！是自己「主動」申請安檢

信功打臉蘇貞昌被「關切」？　林為洲酸：有政府會查廠

游淑慧酸柯文哲想挑「好野人」住社宅：所以租金臨時大漲八成嗎？

羅志祥偷蓋空中游泳池！柯文哲：連和碩都被我拆　「誰來講都沒用」

影／新北2021消防猛男月曆開賣！打火英雄親曝難忘經歷

被要求赴台中市議會備詢　北捷局「不會去」：不排除單獨開會說明

快訊／連五天報到！共機運8反潛機侵我空　空軍廣播驅離

外交部推特貼「自由紅酒」　挺澳洲抗中國制裁「站在一起更堅強」

陳其邁總質詢萊豬議題成攻防！綠議員脫口：讓貧窮者多個選擇機會

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

香港眾志3人被判入獄！蔡英文暖挺：黑夜總會過，黎明必會來

信功打臉蘇貞昌被查水表？　2證據曝！是自己「主動」申請安檢

信功打臉蘇貞昌被「關切」？　林為洲酸：有政府會查廠

游淑慧酸柯文哲想挑「好野人」住社宅：所以租金臨時大漲八成嗎？

羅志祥偷蓋空中游泳池！柯文哲：連和碩都被我拆　「誰來講都沒用」

影／新北2021消防猛男月曆開賣！打火英雄親曝難忘經歷

被要求赴台中市議會備詢　北捷局「不會去」：不排除單獨開會說明

快訊／連五天報到！共機運8反潛機侵我空　空軍廣播驅離

外交部推特貼「自由紅酒」　挺澳洲抗中國制裁「站在一起更堅強」

陳其邁總質詢萊豬議題成攻防！綠議員脫口：讓貧窮者多個選擇機會

男子自焚大喊「王又正為什麼被開除」　他聽聞錯愕：有機會會去探望

從不在秦昊面前換衣、上廁所！　伊能靜曝結婚5年堅持：要有神祕感

快刪！惡意外掛程式混入Edge商店　微軟已下架18款

曾莞婷霸氣不婚不生！副業年賺5千萬「豪發年終4個月」

P.League+／新台灣人狀態回溫　戴維斯：打越多場越好

高通新晶片Snapdragon 888命名超「吉祥」　峰會八大重點一次看

香港眾志3人被判入獄！蔡英文暖挺：黑夜總會過，黎明必會來

別幫別人養老婆！男追女「3大舔狗底線」千萬要守住...吃虧的是她

Kevin老師破除入冬保養迷思：精華水不是越濃越好　關鍵2點快學會

殺害逾26名女子　俄羅斯「伏爾加狂人」落網！

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

政治熱門新聞

信功PO聲明打臉蘇貞昌！徐巧芯狂噴7字

豬農挺開放萊豬？　業者打臉蘇貞昌

議員呼籲恢復BRT　盧秀燕：回不去了

柯文哲：不希望整棟社宅裡都住窮人

獨／萊豬風險評估報告不到350字

蘇貞昌惹火蔣萬安　名嘴曝民進黨最大危機

捷克鋼琴商丟中國生意　台灣客戶霸氣下訂

藍營2分鐘影片還原信功　打臉蘇貞昌

影／蔣萬安下鄉護豬農影片曝！

綠營民調／國民黨「丟內臟」重傷　47.8%泛藍支持者不贊同

睽違2年半　朱立倫將與柯文哲同框現身

獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝

王浩宇酸家樂福　學學好市多別打模糊仗　　

快訊／蔡英文聲援蘇貞昌：準備130億挺台灣豬　打開國際市場

更多熱門

相關新聞

游淑慧酸柯文哲想挑「好野人」住社宅：所以租金臨時大漲八成嗎？

游淑慧酸柯文哲想挑「好野人」住社宅：所以租金臨時大漲八成嗎？

位在士林區的明倫社宅3房型月租費高達4萬500元，引發外界質疑太貴，然而柯文哲2日卻語出驚人地說，混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」台北市議員游淑慧爆料，在預算書發現，原本的租金設定平易正常多了，不讓窮人入住，所以市府突然臨時大調租金嗎？

味全加入變5隊　會議聚焦新賽程

味全加入變5隊　會議聚焦新賽程

「華山分屍案」家屬告北市府　討國賠1522萬敗訴

「華山分屍案」家屬告北市府　討國賠1522萬敗訴

「打臉蘇揆」信功遭查水表？消防局喊冤

「打臉蘇揆」信功遭查水表？消防局喊冤

蔡英文喊話「把關食安」　讓標示跟著肉品走

蔡英文喊話「把關食安」　讓標示跟著肉品走

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播新北市政府消防局消防員猛男影音

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

黑人私開LINE群傳謎片！驚見名單「成員全是大咖天王」

阮經天同框小12歲親弟　網：還以為雙胞胎

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

歐陽靖認了夫妻失和！鬆口認：很久沒聯絡

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

更多

最夯影音

更多
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面