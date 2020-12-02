影／新北2021消防猛男月曆開賣！打火英雄親曝難忘經歷

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新北2021消防猛男月曆2日正式開賣！今年由消防、警察及醫護共同拍攝，主軸除了共同維護市政安全，也結合新北在地美景及防疫宣導；月曆銷售的所得則將捐給新北好日子愛心大平台。ETtoday《雲端最前線》節目2日邀請1月代言人李柏勳、3月代言人胡智翔、4月代言人蔡尚霖及6月代言人陳薇安，一同分享執勤以來的甘苦記憶，並現場教學如何使用AED、CPR救命。

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警消平時默默守護全民，在多次執行任務的背後，除了有辛勤訓練的汗水，更多的是不為人知的深刻見聞及甘苦心得，甚至受傷的經歷。回憶起一次次任務，裕民分隊隊員胡智翔說，比較難忘的是一次自責、難過的案件，當時發生高樓火警，在消防人員到達現場前已燒得很嚴重，住宅中有位行動不便的女性民眾，慢慢爬到門口附近卻開不了門。

胡智翔接著說，同仁要「破門」救人，但這需要一點時間，「破完之後把她帶出來，她其實已經快不行」，讓大家自責是否速度不夠快，「學長就會安慰大家說，因為現場狀況比較複雜，大家也不要太過於責怪自己」。

胡智翔並分享，自己曾在救災時遇上氣爆，那場有很多同仁都受傷，「有些學長受傷後，仍開救護車載其他受傷更嚴重的同仁一起到醫院去」，這也成為難忘回憶。他還提到，平時大多上午8時到勤，新北市是工作2日休息1日，執勤期間與同仁48小時日夜相處，「都比家人多很多！」

南勢分隊隊員李柏勳則說，這次新冠肺炎疫情的關係，身處防疫分隊，只要接到防疫勤務，就要穿著密不透風的隔離衣出勤，車上也不能開冷氣。他進一步說，近期還發生了一個熱水器爆炸案件，到達現場只見屋內滿目瘡痍，「然後一位媽媽急著把小孩子抱給我，要我們去檢查小孩子有沒有一些狀況」，這舉動也讓自己印象深刻。

談起加入消防行列的原因，社后分隊隊員蔡尚霖笑稱，高中剛畢業時自己還滿迷茫的，不知道要選擇哪一條路，而當時有警察跟消防，「我就選擇消防，因為這可以幫助社會大眾，也能鍛鍊自我能力」。他接著說，當時家人非常反對，還記得去警專報到時，「我是跟我媽抱在一起哭！」因為媽媽不捨兒子去受苦；不過，他強調，自己成長了很多，也希望能讓家人、愛我們的人都知道，「我們已經變了很多！」

「我還記得第一次見到火的時候」蔡尚霖淡淡的說，當時出勤很緊急，有些人可能在洗澡，身上還有泡泡，還有些人可能在上廁所，都馬上衝出來；那是第一次碰到火災現場，看到火煙竄出，「當時我情緒很激昂」，就想要趕快衝到火場裡面。

蔡尚霖接著說，那時是跟著主管，自己拿了一個瞄子，主管則拿了熱顯儀，「他就是全程都跟在我旁邊保護我，然後打火時教我這要怎麼打」，當時學到了很多經驗上的東西。他描述，進到火場其實煙很大，什麼都看不到，就憑著平時學習的知識，想著瞄子還在自己手上，若要退出，摸著瞄子走出來就可以，「那次的經驗是非常特別的」。

曾參與蝶戀花事件救援的第四大隊隊員陳薇安也分享，當時到達現場，已有非常多消防人員、民間救難人員，以及一些大型機具，大家心裡唯一想的則是裡面到底還有沒有人需要搶救、還有沒有人生還，「現場就是...你一看過去你就知道說，這應該已經...因為就好幾十具都躺在地上」，真的慘不忍睹、哀鴻遍野，還有十幾個民眾受重傷一直哀嚎。

經歷過大小事件，陳薇安強調，要告訴自己「活在當下」，因為總不知道下一秒會發生什麼事情。她也將「回」列為2021關鍵字，因為今年疫情的關係，很多事情都停滯，盼明年後能回歸到正軌；另外，對於消防人員來說，每次出勤都是未知的，就希望大家有去都有回，都可以平安歸來。

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