從小呼吸困難！男鼻腔竟挖出「15毫米生鏽硬幣」　醫驚：卡了53年

▲男子呼吸困難就醫，鼻內竟然夾出「53年生鏽古物」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯一名59歲男子長期有呼吸困難，近日甚至出現嗅覺障礙的情況，讓他懷疑是否染上了新冠肺炎，不料醫生替他進行一系列的檢查後，竟從他的鼻腔內取出一枚15毫米長硬幣。男子透露，硬幣應該是他6歲那年貪玩，不小心把硬幣塞進右邊鼻孔，後來因為害怕沒有跟母親提，後來也徹底忘了它的存在。

綜合外媒報導，居住在莫斯科的59歲男子從小就患有呼吸困難，直到最近呼吸困難越來越嚴重且頻繁，甚至有鼻孔完全阻塞、嗅覺障礙等情況，嚇得他一度懷疑自己染上新冠肺炎，趕緊赴醫求診，檢查後才發現他的右側鼻腔通道，竟然卡著一塊石質的異物，也因此造成鼻竇變形並阻礙呼吸。

▲硬幣在男子的鼻腔中待了53年。（圖／達志影像／示意圖）

醫生替男子取出異物後，發現是一枚約15毫米長的蘇聯戈比硬幣，而且經年累月下來也出現鈣化情況，導致硬幣的體積逐年變大，也因此讓男子的呼吸困難情況越來越嚴重。

男子看見硬幣後才想起，自己6歲時因為貪玩，不小心把硬幣塞進右邊鼻孔，事後因為害怕媽媽責罵，就沒有說出實情，後來連他也徹底忘了這件事，硬幣就這樣在他的鼻腔中待了53年。