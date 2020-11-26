長期呼吸困難以為染疫！　戰鬥男驚見「一枚硬幣」塞鼻中53年

▲男子把硬幣塞鼻孔後竟然忘了這件事。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名59歲男子近來因為呼吸困難問題前往就醫，由於症狀已經長達好幾個月，他十分擔心自己罹患新冠肺炎，沒想到檢查後意外發現，造成症狀的原因竟然是一枚已經藏在鼻中長達53年的硬幣。

居住在莫斯科郊區澤列諾格拉德(Zelenograd)的59歲男子，20日就診時意外發現右側鼻腔通道被一個石質密度的異物阻塞，導致他呼吸困難並且鼻竇形狀變形，進行斷層掃描發現，在靠近鼻咽後方有一個圓形物體。

醫生緊急進行內視鏡手術，歷經1.5小時後順利取出一枚約15公釐的當地硬幣戈比(Kopek)，硬幣因為存在男子體內多年不斷鈣化，體積也變得愈來愈大，才會導致他呼吸困難的情況愈發嚴重。

男子因為這樣才回想起來，自己6歲時曾把戈比塞進右鼻孔中，但是因為怕被媽媽罵所以沒有把事情告訴大人，久了以後也忘了這件事，多年來雖然常常覺得呼吸不太順，但是也習慣了，直到最近新冠肺炎疫情，他擔心自己喪失嗅覺才終於就醫，笑稱「活了這麼多年終於能夠深呼吸」，會把硬幣留下來當作紀念。

Монета, на полвека застрявшая в носу россиянина: фото ископаемого https://t.co/VBXEQHHu0b — МК (@mkomsomolets) November 23, 2020

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