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浴室門陷阱！男大生脫衣10元幣強開　女尖叫背對遭「粗魯轉正」

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▲▼洗澡,淋浴,沐浴。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲張姓男大生為滿足自己慾望，竟拿10元硬幣轉開租屋處浴室門，偷窺女同學洗澡。（組合圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

張姓男大生2019年11月間，竟趁22歲女同學小薰（化名）向他借浴室沖澡之際，先脫去自己全身衣物，接著再以10元硬幣把廁所門鎖轉開，衝進去看小薰的裸體，且當小薰害怕背對張男不敢動時，他還硬是要把女方轉向正面，行徑粗魯變態。新北地院近日審結，依強制猥褻罪判張男有期徒刑8月。可上訴。

張男2019年11月初以完成體育課作業為由，約小薰從新北市某國立大學門口，一同騎單車至桃園大溪老街，並好心表示因下午還要讀書，他租屋處可以讓小薰借放包包，且回程後小薰也可以順便在他租屋處沖澡。

小薰答應後，2人當月10日早上一起出發，下午回到張男租屋處沖澡時，小薰因發現沒熱水，遂向張男詢問。過程中張男多次向小薰表示，「要不要幫你看一看」，但都遭拒絕，怎料此時他卻突興起色念，脫去自己全身衣物後，便用10元硬幣把浴室的門鎖轉開，想強行將門推開。

小薰見狀，嚇得一邊尖叫，一邊以手把門抵住，但最終仍抵不住。張男進入浴室後，左手拿蓮蓬頭，右手握拳碰觸小薰的肩膀，硬是要把小薰轉向，方便看她身體正面，粗魯行徑直到他見到女方害怕的臉才停手。此時，小薰趕緊藉機衝出浴室，穿好衣服逃離現場，並至附近警局報案。

新北地院審理時認為，張男為滿足自己性慾，竟不顧女方反對做出猥褻行為，侵害小薰身體自主權，對女方身心傷害影響甚鉅，雖然他於檢警機關介入調查後即坦承全部犯行，但考量他至今仍未與小薰達成和解，審結依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，不得緩刑。全案仍可上訴。

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