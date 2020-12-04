嘉勉首屆白金虱王優勝得主　黃偉哲：期許虱目魚養殖產業附加價值再精進！

▲台南市長黃偉哲祝賀嘉勉顏榮宏、凃郭瑞微及代林美津領取恭賀狀的葉班長3位「白金虱王」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

虱目魚的故鄉孕育白金虱王！首屆全國「白金虱王光耀台灣」最強虱目魚選拔大賽，經由專業評審及嚴謹的盲選程序，共選出7位優勝者，台南市即占了3名，全國獲勝席次最多；台南市長黃偉哲特前往祝賀顏榮宏、凃郭瑞微及代林美津領取恭賀狀的葉班長3位白金虱王。

黃偉哲市長嘉勉與感謝三位專業與傑出的表現，為台南虱目魚產業爭取最高榮耀，席間他更與眾人閒話家常，了解虱目魚養殖產業狀態，體驗虱目魚研發的保養品效果。

市長黃偉哲表示，台南市虱目魚養殖面積、產量、產值、還有品質都是全國第一，非常榮幸能頒奬給全國第一屆白金虱王虱目魚養殖比賽勝利的得主，在全國只取7位的情況下，台南市就占了3位，由此可見台南市的實力非凡，這些具有生產履歷且經過非常嚴格的評選下來的優秀虱目魚實在不簡單，替台南爭得無上光榮，堪稱養殖界之光，亦足以為表率。

黃偉哲深切盼望將來台南市虱目魚的養殖技術與應用層面都能越來越向上提升，讓虱目魚的產業不僅獲得美味第一名，在生技產品的價值與其他產品的附加產品的價值都再攀新高，他熱切的期待這一天的到來。

台南市政府農業局表示，白金虱王大賽為公平選出最佳魚肚，評審全程盲選，以外觀的顏色、氣味、料理的肉質彈性及口感作為評分項目。「白金虱王光耀台灣」最強虱目魚選拔大賽主要以外觀色澤、油脂分布及肉質口感為評鑑重點，頒獎典禮將於12月6日在台北希望廣場舞台舉辦，現場更有白金虱王展售、料理等活動，歡迎民眾一起支持國產虱目魚！

顏榮宏曾榮獲產銷履歷達人，出身傳承5代的養殖世家，他接手養殖事業後，致力於科學管理取代傳統養殖方式，並且研發「草本養殖」，用有機草本飼料餵食虱目魚、白蝦，並用天然草藥取代抗生素，堅持天然不用藥。

凃郭瑞微為北門區虱目魚產銷班第29班班長，曾經獲得全國績優產銷班殊榮，採用半鹹水養殖虱目魚。她表示，養殖沒有什麼秘方，重點在於養殖環境的維持，只要水質好、飼料餵食適當，魚自然就好吃，她養殖的虱目魚亦取得產銷履歷認證，肉質紮實，口味清甜。

林美津是北門區文蛤產銷班第33班成員，在北門區魚塭養殖虱目魚和文蛤，以純海水及淺坪低密度的環境模式養殖。該產銷班班長葉福順指出，林美津的虱目魚與文蛤混養，水質標準把關必須非常嚴格，因淺坪魚塭放養數量不多，虱目魚有充足的活動空間，肉質比一般淡水集約養殖池結實，油脂含量更低，加上純海水的環境，虱目魚肉吃起來有一股獨特的鮮甜滋味。



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