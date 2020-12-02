《孤味》票房破億金馬影后陳淑芳回台南發蝦捲　黃偉哲籲國人力挺國片創佳績

▲台南市長黃偉哲，與奪下金馬獎最佳女主角的演員陳淑芳與導演許承傑、製片陳郁佳，在台南新光影城發送蝦捲給在地粉絲，歡慶電影票房強強滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「秀英」回台南了！國片《孤味》票房喜破1.2億，台南市長黃偉哲2日幫粉絲實現願望，特地準備片中美食「蝦捲」，讓劇組與粉絲互動，並與該片奪下金馬獎最佳女主角的演員陳淑芳與導演許承傑、製片陳郁佳，在台南新光影城發送蝦捲給在地粉絲，歡慶電影票房強強滾。





台南市長黃偉哲表示，非常歡迎淑芳阿姨來台南，實踐觀眾朋友及市民們破億發蝦捲的期待，很高興在很短的時間內就破億了，感謝許導、陳製片團隊能夠做出這麼好的影片讓淑芳阿姨得以發揮長才，謹代表台南市188萬市民歡迎劇組好朋友一起回台南，黃偉哲也幫粉絲敲碗，票房破2億再來一次台南！





國片《孤味》截至11月30日全台已突破1.2億票房，該片主要場景幾乎皆於台南拍攝，導演許承傑、製片陳郁佳也都是台南子弟，甫上映便獲佳評如潮，更榮獲本屆金馬獎6項提名肯定，演員陳淑芳更以電影中台南赫赫有名的餐廳老闆「林秀英」角色一舉奪得金馬影后殊榮。市議員沈震東、呂維胤、李啟維也到場同樂。





電影中林秀英靠著賣蝦捲獨自撫養3個女兒長大成人，還從路邊攤賣到開餐廳，粉絲好奇傳說的「蝦捲」到底出自誰手？其實《孤味》以台南在地知名大餐廳「府城食府」作為背景，該餐廳擔任該片指定美食顧問，提供大量道地台南功夫菜。



在市長黃偉哲的指示下，南市府團隊居中為劇組、餐廳、影城等協調，促成粉絲期待已久的《孤味》發蝦捲見面會；府城食府更贊助今日活動400多份蝦捲，並表示國片就是要大力相挺，展現台南人阿莎力的情義！





金馬影后陳淑芳表示，非常開心演戲這麼多年遇到許導的好劇本，對於出演《孤味》毫無遺憾，她也讚台南人熱情，回憶沙卡里巴要拆掉的時候就有來拍過片，她感到幾十年來台南變得很熱鬧，呼籲觀眾多支持國片，也希望市府多投資國片。



導演許承傑表示，他為《孤味》在台南待了很長的時間做不少調研，所以故事是團隊最完美的呈現了，會不會有續集還說不準，但確定的是會繼續做好的電影給大家。許導很意外《孤味》並非很極致類型的電影，卻有這麼多觀眾的共鳴令他非常感動，疫情當下在台灣還能進戲院看電影，他認為對整個產業都是很大的鼓勵。



製片陳郁佳表示，能有這樣子的好成績，多虧前面幾部國片累積觀眾對國片的信心，所以希望大家除了支持《孤味》，也可以多多支持現正上映的其他國片，包括淑芳阿姨也有主演的《親愛的房客》。



台南市政府文化局表示，台南山海地景不一而足，自然人文都相當有看頭，愈來愈多影劇喜來台南取景，台南市補助國片的預算雖不比北高，但影視支援中心全力提供行政上的支援，用心整合各局處資源。台南市影視補助審核委員也相當慧眼獨具，過去有票房破3億的《總舖師》，近年有電視劇《俗女養成記》、《想見你》榮獲金鐘獎，近期的《我的婆婆怎麼那麼可愛》完結篇收視率高達5.55，打破紀錄成為2020年戲劇節目收視冠軍，以台南為背景的影視作品屢獲佳績、實力非凡。



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