護理師深夜下班遭撞命危引公憤　台南連4天取締酒駕大執法時間曝

▲台南市長黃偉哲臉書發布擴大取締酒駕貼文，網友們質疑擴大臨檢取締酒駕為何要大肆公告，要隨時隨地突擊取締才有效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局11月26日到29日才剛執行「酒駕零容忍」擴大取締酒駕專案勤務，但12月1日凌晨安南區就發生工人無照酒駕撞飛鐘姓護理師重傷命危案，市長黃偉哲1日在臉書公告2日到5日警方要再實施擴大取締酒駕，引起網友大罵「取締還要公告？」、「通風報信真有人情味！」

據了解，台南市安南區慶和路2段與長和路1段路口，1日凌晨1時40分許，發生自小客車與機車車禍，20歲無照溫姓工人駕車，遇閃光紅燈交通號誌疑未禮讓，與下班後騎乘機車的21歲鐘姓女護師發生車禍，鐘女傷勢嚴重送安南醫院急救有生命危險，溫男酒測值為0.31MG/L。

台南市警三分局警方指出，案發後警方迅速趕赴現場處理，發現自小客車駕駛為20歲溫姓男子（職業工，尚未考照），溫男表示他於住處飲酒後，開車前往永康鹽行夜市，返回住處途中，沿慶和路由南往北行駛欲穿越長和路時，遇閃光紅燈交通號誌，與下班後騎乘機車沿長和路西向東方向行駛的21歲鐘姓女護理師發生事故。警方依公共危險罪嫌送辦。

台南市警三分局表示，酒後駕車害人害己，縱使政府已修法提高酒駕之罰則，配合警察機關強力執法，酒駕肇事憾事仍層出不窮，為有效降低酒後駕車肇事發生，台南市警局交通警察大隊於11月26日至28日執行取締酒駕大執法，本起酒駕肇事發生，顯示仍有民眾心存僥倖酒後開車，為展現「酒駕零容忍」的決心，市警局將於12月2日至5日連續4天針對深夜時段易發生肇事路段，持續執行取締酒駕大執法。

台南市長黃偉哲臉書1日上也在公告市警局將擴大取締酒駕的訊息，未料引起網友熱議抨擊，網友：「法律沒嚇阻作用時，只是辛苦警察們！」、「笑死人的城市！交通亂，酒駕一堆！」、「一週有甚麼用？而且又不止這個問題造成人死亡，違停現象也很誇張啊，到處充滿不友善行人路權的設計和瞎眼執法」、「酒駕罰則真的太輕！罰錢是沒用的」、「每天都要嚴格取締酒駕，違反交通規則，原來零容忍就只有3天，看到這種宣傳只能呵呵了。」、「為什麼擴大取締要廣告，這和通風報信有什麼不同？」、「不用公告阿..」、「擴大路檢就是要出其不意方能攻其不備」、「要擴大取締就擴大，公告個屁喔！」「說個笑話酒駕零容忍、違停零容忍」、「酒駕是蓄意殺人是謀殺！」。

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