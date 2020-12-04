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黃偉哲要點亮台南偏鄉增設近3千路燈　構築完善校安網

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▲台南市4日召開第3次「1029擴大校園安全會報」會議，讓各級學校即時掌握各局處多元精進政策，以善用校內管道向學生、家長宣達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市4日召開第3次「1029擴大校園安全會報」會議，讓各級學校即時掌握各局處多元精進政策，以善用校內管道向學生、家長宣達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市4日召開第3次「1029擴大校園安全會報」會議，除邀集各局處、大專院校及各高中、職代表出席外，也邀請長榮大學學生代表與會，透過會議召開，建置友善平台讓各級學校了解市府團隊歷次會議決議辦理進度，更能讓各級學校即時掌握各局處多元精進政策，以善用校內管道向學生、家長宣達。

4日會議中，警察局與工務局特別進行「偏鄉點燈計畫」及「治安監錄系統」專案報告，台南市長黃偉哲核定動支第二預備金共計1億2200萬元，逐步建置相關設施，為台南建造安全宜居的生活環境。

台南市政府工務局部分，積極推動「擴大校園安全及點亮偏鄉路燈建置計畫」，由台南市長黃偉哲核定動支第二預備金新台幣6000萬元，及每年1億元的運算，以學校周邊道路為優先改善路段，增設路燈369盞，逐步提升校園周遭環境安全性，進而擴及全市各區需求路段，於暗黑處增設路燈2967盞。工務局會持續結合民政局及社會局邀集的熱心宮廟、善心企業與團體，並積極爭取公務經費，齊力點亮所有需求路段。

▲台南市4日召開第3次「1029擴大校園安全會報」會議，讓各級學校即時掌握各局處多元精進政策，以善用校內管道向學生、家長宣達。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局部分，致力辦理「建置監視器守護校園計畫」，盤點詮市各處校園周遭及風險路段監錄系統需求，並由市長黃偉哲核定動支第二預備金新台幣6200萬元，加速汰換舊治安監視錄影系統機組。監錄系統建置重點在於校園周遭、新闢道路及新治安熱點等處，評估預定新增設治安監錄系統191組。另警察局也會納入本日會議中，學校新增提出的需求路段，綿密建置校園周邊安全。

台南市長黃偉哲表示，這段時間在各級學校、市府局處及民間團體努力之下，專屬於台南市的校園安全網絡已經逐漸成形，將來依然要靠每位市民來維持校安網的運作，期望在大家的通力合作之下，不再發生校園憾事。


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