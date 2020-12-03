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2020台南市績優環保志義工表揚　黃偉哲頒獎感謝志工奉獻精神

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▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局感謝環保志義工無私奉獻，3日舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲偕市議員蔡育輝、蔡旺詮及尤榮智等人，親自頒獎表揚志工的善行義舉，其中最受矚目的是兩位年逾90歲長輩志義工林庸先生、石換女士，雖然年事已高，仍積極投入環保，不老、樂活的精神令人佩服。

▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特別向長青環保志工石換、長青環保義工林庸致謝，謝謝兩位高齡老人家，不受年紀限制，以滿滿的熱忱，參與社區環保工作，精神足為典範。台南市目前志工人數約57500人，無論是志工人數占全市人口比率或是志工投入時數，皆為全國之冠，說台南是一個志工的城市，一點都不為過。他也感謝所有默默付出的義志工，歡迎更多市民加入環保志義工行列，一起打造美好的大台南。

▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年96歲的林庸阿公，是將軍區苓和社區的義工，身體硬朗的他，到田裡務農外，也配合社區需要協助掃街、做資源回收。他的兒子媳婦們同樣是社區環保義工隊成員，林家子弟在林庸阿公帶領下，為苓仔寮鄰里環境整潔，注入一股大強力量。

▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）
住在玉井區天埔社區的石換阿嬤，生性隨和、樂觀，擔任環保志工十餘年，認為「掃街服務，不僅做健康，還能幫忙社區」，一舉數得。她還在自家庭院設置小型資源回收站，方便周遭居民做資源回收。

▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲、環保局長謝世傑先後頒發101名「績優環保志義工（含長青志義工）」，獲獎者是從全市37區2萬多名志義工經遴選脫穎而出者，獲獎名單如下：10名積極宣導環保政策及從事環境教育之「績優環境教育志工」、「社區環境調查及改造成效優良」單位10名、「環保小學堂」成效優良單位1名、「績優水環境守護志工隊」14隊、「水質監測競賽」獲獎隊伍13隊、環保艦隊16隊，以及購買綠色產品金額達500萬以上之「綠色採購績優」單位40名。

▲台南市環保局舉辦「2020年績優環保志義工及環境教育單位表揚典禮」，市長黃偉哲親自頒獎感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局局長謝世傑說，環保志義工協助掃街、資源回收、淨溪淨灘外，還幫忙通報污染事件，守護環境，勞心勞力。環保局會與志義工夥伴一起繼續努力，落實環保、減碳生活，共創永續家園。


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