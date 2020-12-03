總爺野餐音樂會將於周六熱鬧登場　黃偉哲邀請大小朋友享受親子同樂

▲台南市政府主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」即將於本周六揭開序幕，台南市長黃偉哲歡迎大小朋友一起來共度歡樂時光。（圖／記者林悅攝，下同 ）

記者林悅／台南報導



台南市政府主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」即將於本周六揭開序幕，台南市長黃偉哲3日宣布將邀請小青蛙劇團、銀河谷音劇團於總爺藝文中心及蕭壟文化園區表演，歡迎大小朋友一起來共度歡樂時光。

另外，原定12月18日於億載金城舉行的「爵士樂無限」音樂會因詢問度太過熱烈，場地將改至能容納更多觀眾的市府西側廣場，請民眾不用急著搶票，可以更自在欣賞荷蘭歌手馬丁霍肯斯、王若琳與國家交響樂團的天籟演出。





3日在總爺藝文中心舉辦記者會，邀請麻豆文正國小50名小朋友與老師提前體驗野餐樂趣，黃偉哲市長特別準備聖誕禮物給小朋友並預祝聖誕快樂，現場小朋友很興奮與市長合影，新聞處長蘇恩恩、文化局長葉澤山、麻豆區長孔慶瑤及市議員尤榮智皆到場共襄盛舉。



黃偉哲市長表示，12月5日開始揭幕的台南市的耶誕跨年系列活動第一場，是在總爺藝文活動中心要來舉辦小青蛙劇團親子劇，耶誕跨年活動越來越多，從去年的市府西側廣場、蕭壠文化園區及新營的點燈，今年再加上麻豆，未來希望有機會在更多的地方舉辦耶誕跨年系列活動，邀請各地大小朋友來到台南歡度耶誕跨年快樂的氣氛，另外，也提醒COVID-19的疫情，大家也要做好防疫工作。





新聞處指出，本年度系列活動第一場為周六（12月5日）於總爺藝文中心即將登場的「野餐音樂會」，特別選擇總爺這塊大草皮，讓大家悠閒地一面野餐，一面欣賞小青蛙劇團「木偶奇遇記」音樂劇演出，如果來不及備餐的家庭也不用擔心，現場也準備10個攤位，各式美食應有盡有，只要帶上一張野餐墊，就可以享受一段美好的午後時光。



此外，若小朋友玩得不夠，12月13日還有一場「歡樂嘉年華」，邀請唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，將演出只有在蕭壟園區才看得到的「小和尚漫遊蕭壟奇遇記」，現場還有街頭藝人帶來精采表演，希望讓大家感受宛如嘉年華會的熱鬧氣氛。





黃偉哲說，第一場記者會公布12月18日音樂會及12月19日演唱會卡司後，因太多的民眾從網路或電話各種管道熱烈詢問索票方式，甚至不少外縣市民眾都表達興趣，市府團隊擔心原訂辦理的億載金城無法容納這麼大量的樂迷，因此緊急將辦理地點改至市府西側廣場，希望讓想要參加的朋友不用搶票，可以更自在的欣賞荷蘭歌手馬丁霍肯斯、王若琳與國家交響樂團的天籟歌聲與樂曲。



新聞處補充說明，提醒大家配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請參與的民眾到以下網站填寫實聯制資訊https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8，並佩戴口罩保障你我的健康安全。





另外，相關的交通資訊如下：如果想搭公車前來，橘10有加開班次，若搭高鐵前來，可在高鐵嘉義站2號出口7號月台 → 橘9-1 → 麻豆轉運站 → 橘10、橘10-1 → 總爺糖廠站；搭乘火車再轉搭公車：請在臺鐵隆田站下車 → 橘10、橘10-1 → 總爺糖廠站；詳情請上網大台南公車動態資訊網站 http://2384.tainan.gov.tw 。





2021台南耶誕跨年系列活動，精彩可期！活動場次如下：親子活動野餐音樂會 12月5日 星期六 麻豆總爺藝文中心14:00-17:00（小青蛙劇團表演時間16:00-17:00）、歡樂嘉年華 12月13日星期日佳里蕭壠文化園區14:00-17:00（銀河谷音劇團表演時間16:00-17:00）、音樂會：爵士樂無限 12月18日星期五台南市政府西側廣場；演唱會：浪漫情歌夜12月19日星期六台南市政府西側廣場；搖滾嘻哈夜12月26日星期六台南市政府西側廣場；青春流行夜12月27日星期日 新營體育場；金曲跨年夜12月31日星期四台南市政府西側廣場。



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