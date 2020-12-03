T字拐痛毆+虎頭鉗夾肉...十五分幫超殺凌虐！他欠10萬賭債慘死

記者張君豪／台北報導

向來寧靜的北市萬隆地區居然發生幫派討債虐欠債人致死案件！鄭姓被害人（25歲）疑似賭債糾紛，1日晚間遭到當地十五分幫潘姓、劉姓、趙姓（均18歲）及顏姓（33歲）成員討債，雙方當晚11點約在景隆街111號該幫派堂口辦公室談判，結果潘姓主嫌率其他幫眾將鄭男綑綁在椅子上，用虎頭鉗夾掉被害人手臂、大腿內側肌肉，並用T拐把被害人打得頭破血流、導致後來無呼吸心跳，潘嫌慌了手腳，連忙叫劉、顏兩名小弟把被害人搬上車，潘男自行開車將鄭男送往萬芳醫院急救，但鄭男傷勢太嚴重併發橫紋肌溶解休克死亡。

▲景美驚傳虐殺案！男深夜走進民宅…2小時後滿身血送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲景美驚傳虐殺案！警方逮捕4名十五分幫涉案幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

這起命案起因僅因在三重某檳榔攤上班的鄭姓男子積欠潘男等10萬元債務，當晚雙方在景隆街巧遇，潘嫌就率小弟將鄭男押回堂口談判，4人將鄭男押到地下室綑綁後，用T字拐毆打鄭男，潘男甚至用虎頭鉗夾潘男手腿肌肉，導致被害人手臂、大腿內側血肉模糊。

▲景美驚傳虐殺案！被害人生活照。（圖／記者張君豪翻攝）

鄭男從1日深夜被凌虐到2日凌晨1點多，雙眼上吊翻白當場休克，潘姓主嫌這才慌了手腳，命令在場的劉姓、顏姓小弟幫忙搬人上車，雖然潘嫌在短短6分鐘就趕抵萬芳醫院急診室，但潘男因身上多處擦挫傷、瘀傷併發橫紋肌溶解，萬芳醫院在凌晨2時許宣告急救無效死亡，醫院發現死者全身多處傷痕疑遭凌虐，緊急報警處理。

萬盛所警員獲報後趕到醫院，攔截尚未離開的劉姓、顏姓小弟詢問凌虐過程，兩人供出上情，潘姓主嫌則在凌晨3點多自知法網難逃，到萬盛派出所投案，趙姓男子則在2日中午赴警所投案。這件十五分幫小弟因賭債虐殺欠債人事情鬧太大，該幫幫主阿砲也出面到警局關心，警訊後依故意殺人罪嫌移送台北地檢署複訊並建請羈押。

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