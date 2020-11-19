快訊／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵　北市婦幼隊火速逮人

記者邱中岳、張君豪／台北報導

一名馬來西亞籍歌手丘沁偉曾在台讀大學，今年6月間曾因吸食安毒通緝遭警方逮捕，日前遭被害人指控涉嫌偷拍、性侵，對方怒控丘涉犯性侵、妨害秘密罪，台北市警局婦幼隊19日上午派警力到士林區將他逮捕歸案。

▲大馬歌手丘沁偉曾吸毒遭警方逮捕，19日驚傳涉性侵案遭警方逮捕調查。（圖／取自丘沁偉臉書）

根據北市警方表示，該大馬歌手曾因吸食毒品遭裁定勒戒未到案，在2020年6月間遭警方逮捕，但卻又因涉及偷拍、性侵1名男子，遭對方提出妨害性自主、妨害秘密罪，士林警方19日上午前往逮人。

據了解，29歲的馬來西亞歌手丘沁偉來台就讀大學，2009年間發行單曲在數位平台播放，並未發行實體專輯，有「暖聲熊男」的綽號，但曾因積欠攝影師拍MV款項鬧上法院。

但丘否認積欠拍片款項，最後乾脆開庭都不到，遭檢察官發布通緝，事後又涉嫌引誘1名男子拍下不雅照，還要求對方支付數千元，甚至還約出對方，在違反對方意願下發生性關係。

男子事後向警方報案，警方在19日上午10時許前往丘男位於士林的住家逮人，且因積欠拍攝MV費用挨告詐欺，未到案遭發布通緝，訊後也依照詐欺通緝、妨害性自主以及妨害秘密等罪嫌帶回偵辦。

丘男曾在2019年間，因持有毒品安非他命，驗尿毒品反應呈陽性遭裁定勒戒，但卻遲遲未到案遭發布通緝，警方曾在6月份前往逮人，當時丘男還說自己被陷害、有躁鬱症等藉口，讓警方嗆「你以為是影帝啊」；丘男因遭友人提告偷拍性侵，北市婦幼隊受理報案後今天上午再度將他逮捕，接受調查。

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