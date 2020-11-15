《槍王之王》真實版！台新銀理專沉迷賭期指　盜領3億戶頭僅剩30萬

記者張君豪／台北報導

銀行史上最高監守自盜案！台新銀行中和分行高階理財專員周勵宏（41歲）因長期投資炒期指虧損連連，為了填補期貨虧損金額，挪用VIP客戶投資帳戶資金高達新台幣3億元，台新銀行12日緊急通報金管會，並向刑事局報案，警14日深夜緊急將他逮捕；警方發現周男沉溺期貨交易，長期掏空客戶資金手法和港片《槍王之王》男主角如出一轍，不排除被害客戶人數和盜用金額會再增加。

▲刑事局15日傍晚6點，將涉盜領台新投資客戶3億元的理財專員周勵宏移送北檢複訊。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局15日傍晚6點將涉盜領台新投資客戶3億元的理財專員周勵宏移送北檢複訊。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，周姓高階理專自2010年6月間迄今，於銀行任職財務理專10年期間，藉操作客戶投資金融商品包，以方便業務作業為由，要客戶預先在空白出款單用印簽名，之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友銀行帳戶內，最終再匯回自己名下帳戶。

但這些被盜領資金的銀行VIP投資客群，多半都是高齡企業主，把鉅額資金存入銀行投資專戶後，幾不會按月刷簿子對帳，甚至不少傳產企業家客戶，連手機網銀功能都沒有開通，也因此讓周男有機可趁盜領VIP客戶資金大玩金錢博弈而長期未被發覺。

15日3名該分行VIP被盜匯資金的被害人，到刑事局製作筆錄，其中一名被盜領約2.4億元、年約60多歲的傳產董娘情緒激動向警方表示，丈夫疼惜她持家辛苦，把經商公司營利都交到她名下保管，她想說先生有賺錢，才會委託銀行理財專員投資，未料帳戶2.4億現金全被盜領一空，警方除了送辦周姓理財專員外，被害女富商也考慮對台新銀行提出詐欺、及民事求償告訴。

刑事局深入追查，發現周姓理專單身未婚，卻在新北市三峽區台北大學購置一戶60坪豪宅，名下還有一輛賓士休旅車，但周姓理專長期沉溺炒作期貨、期貨指數對賭，專業投資能力明顯不足，買賣期貨一路虧損，但他賭性堅強，靠著挪用客戶資金沉溺其中。

周嫌為彌補自己的投資虧損，長期以積沙成塔手法，每次挪用數十萬到百萬金額，利用盜領部分VIP客戶的帳戶資金，填補投資期貨虧損，避免遭到斷頭，客戶帳面損失的金額，則以「挖東牆補西牆」挪用其他客戶帳戶資金填補，但周男投資未見起色，資金缺口越補越大，警方逮捕他後清查他所有的帳戶金流，發現他期貨交易帳戶餘額僅剩台幣約30多萬元。

警方透露，周男虧空台新VIP投資客戶的資金過程，就跟港片《槍王之王》中男主角古天樂飾演的基金經理關友博一樣，周男長期挪用帳戶資金，卻向客戶解釋去購買新興金融商品，交易期約到期再挪用其他帳戶資金填補，但最終遭一名對帳發現帳戶僅虧損約1千萬的企業主發現問題，立刻致電台新銀行客服人員反映，這才揪出真相。刑事局表示目前尚未清查完周嫌業務掌持所有帳戶，不排除有更多民眾資金被盜領，案情會持續擴大偵辦。

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