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停屍間躺6hrs…死嬰「哇一聲」嚇壞殯葬業者　家屬控訴醫療疏失！

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▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲墨西哥一名新生兒被宣判死亡並送進停屍間，卻在6小時後奇蹟生還。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

墨西哥一名男嬰10月21日在普埃布拉（Puebla）一家醫院出生後，立即被醫生宣布死亡，院方請父親在死亡證明書上簽完名，就把男嬰送進了停屍間，殊不知，6小時後殯葬人員發現小嬰兒竟然開始哭泣，才又被送回加護病房。然而，據報導，這名「奇蹟生還」的男嬰仍於11月27日不治身亡。

根據《紐約郵報》報導，位於墨西哥普埃布拉的瑪格麗塔綜合醫院（General Hospital La Margarita）曾於10月21日誤判新生男嬰拉查里托（Lazarito Albino）的病情，認為他因罹患白化症已經夭折，請他的父親在死亡證明書上署名之後，就將小男嬰送至停屍間。小小的身軀在冰櫃裡躺了6小時之久，直到殯葬業者到場處理「屍體」時，拉查里托卻突然移動了，後來更開始哭泣。

報導指出，殯葬人員當時立刻向社工表示，拉查里托還活著。這名女性社工卻非常不悅地回應，「怎麼可能？請不要撒謊！」殯葬人員讓男嬰的父親靠近觀察後，連父親也看到了自己的兒子正在哭，才趕緊請來院方幫男嬰急救，拉查里托因此被送進重症加護病房。沒想到，經過了約5周時間的治療後，拉查里托仍舊在11月27日宣告不治，並於隔日安葬。

據報導，拉查里托的父母對此感到相當不滿地表示，由於院方怠忽職守，才導致孩子出生1個多月就夭折，「我們將徹底查明有關拉查里托死亡的真相。」他們轉而向墨西哥國家人權委員會提出投訴，目前委員會已對可能發生的醫療疏失展開調查。

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