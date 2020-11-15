民眾檢舉丁怡銘發布假訊息　刑事局：與「惡假害」本質不同

▲行政院發言人丁怡銘評論牛肉麵冠軍失言引發風波、刑事局初步審核認定未觸法。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張君豪／台北報導

針對日前行政員發言人丁怡銘指涉台北市牛肉麵節冠軍得主使用萊牛風波，有民眾具名向內政部檢舉，認為丁涉嫌發布假訊息；刑事局13日回應，當天丁就已經道歉並澄清說明，與政府訂立的假訊息查核構成要件不符，警方會針對民眾檢舉做出妥善回應，但強調並未開案偵辦。

刑事局15日中午再度澄清，表示假訊息案類只要接獲相關機關函文或民眾告訴、告發均會依法調查，本案是針對政府公共政策的提倡及說明，引起輿情對特定商家的誤解，行政院發言人已及時發佈新聞澄清說明，警方認定丁怡銘案與假訊息「惡假害」的本質有所不同、不會構成觸法，警方並強調，針對民眾檢舉內容會妥善回應。

台北市警局則表示，國民黨籍市議員王欣儀透過書面質詢指出，行政院不實汙衊指控北市冠軍牛肉麵使用「萊劑美牛」一案，造成社會重大負面影響，對北市政府聲譽、及冠軍店家商譽形象傷害甚鉅，甚至波及許多無辜牛肉麵店家生意受影響！她要求北市府應立即對行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘提告刑法妨害名譽、侮辱公署罪。|

對此北市警局透露，會待收到議員質詢書後做出妥適回復，北市清查全台北發現也有民眾到中正一警分局提到告丁怡銘涉嫌散播假消息，警方會依規定辦理，但初步審視丁發言內容，與假訊息必須惡意、虛假並造成對象權益受害並非全然相符，但強調會依規定受理調查。

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