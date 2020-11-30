　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

子宮手術意外致患者狂失血2千CC亡　院長賠千萬獲緩起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄地方法院。（圖／地方中心攝）

▲高雄地方法院。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一家婦產科醫院的林姓院長，在替病患進行子宮內膜刮除手術時，疑似因為器具不慎穿破內膜層，導致病患大量出血2千毫升，造成心律不整，在危急的時刻，該名院長又沒有親自到場看診，僅告知護理師施打強心劑等方式處置，最後導致患者死亡，高雄地檢署審酌他與家屬事後以賠償920萬元和解，並支付國庫80萬元，予以緩起訴書處分1年確定。

檢方指出，這起事件發生在今年5月，黃姓婦人前往高雄市區一家醫院婦產科看診，經過該醫院院長以陰道超音波檢查，發現子宮內膜增生，因此安排同月8日安排在醫院開刀進行子宮內膜刮除術。

據悉，該名林院長在手術過程中，對黃姓患者使用子宮鏡、撐開器、雙極環狀切割器、雙極電燒操作柄等手術器具，進行子宮內膜刮除術，本應注意避免穿透子宮內壁，造成大量出血，但是依照當時的情形，竟操作不慎，導致上述的手術器具穿透患者的子宮右角部內膜層，因而造成黃婦骨盆腔右壁大量出血達2千毫升。

而且從手術開始起到林院長對黃婦施行急救，都沒有發現她的子宮右角部有穿透的情形，林院長於同日11點15分，將黃婦子宮內膜碎片取出後，也沒有觀察實施手術時，是否有穿透子宮內壁的情形，且黃婦手術後沒有甦醒、生命跡象不穩定，當下醫師也沒有給予適當的治療，當下僅請本件手術的田姓麻醉護理師，以3機1體的監視器，監看患者的血壓、脈搏、血氧濃度，院方也沒有給在病房外等候的家屬說明開刀情形。

直到當日11點30分，林姓院長在一樓看診時，黃姓病患出現心律不整的狀況，田姓麻醉師通知史姓、黃姓護理師，再轉告院長後，院長仍未親自前往診斷、也未發現病因，就用電話指示史姓護理師替黃婦施打施壓劑、強心劑等後，始至2樓參與急救，但仍未察覺子宮內壁大量出血，也沒有尋找出血點予以止血、輸血等緊急治療，並決定轉送高醫急救，不過同日12點27分，黃婦送達高醫時，到院前已無呼吸、心跳、脈搏，已回天乏術。

後來，在醫院等候的黃婦女兒察覺有異，詢問院內人員，始知其母已轉院急救。由於院長坦承疏失，並與黃婦丈夫、母親和2名子女達成和解，共賠償920萬元，予以緩起訴處分1年，但需支付國庫80萬元，及接受2場法治教育。雄檢依職權聲請再議，高雄高分檢認為原緩起訴處分並無不妥，予以駁回而確定。

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
女騎Ubike慘遭襲胸　噁男脫她胸罩還壓地上打..下場出爐
中和公園上廁所遇活春宮！女生1小時敲門3次：有人嗎　他發文求
這次來陰的！5天28印尼移工確診…醫質疑：報告是驗的還是買的
網美「上身沒穿衣」隆乳片被拍瘋傳！變態醫逼「下床跳舞」：痛嗎
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女騎Ubike慘遭襲胸！噁男脫她胸罩還壓地上打　下場出爐

幫慶生錢沒帶夠先亮刀！台中13人夜店旁械鬥1人遭砍　壽星進警局

子宮手術意外致患者狂失血2千CC亡　院長賠千萬獲緩起訴

神鬼女會計「2年A走118萬」！1細節露餡被抓　和解得賠公司111萬

天冷吃薑母鴨「敬酒」爆衝突　7煞埋伏圍毆砍好友2小時落網

侯佩岑代言高檔月子中心　負責人夫婦二審遭加重判刑

為奪產「賜死媽」！老母親心碎出庭　逆子嗆：別人假扮的

飲料被加洗廁強酸！台中東山高中學生口腔灼傷　家長疑霸凌急報警

賓士男攔警「快救救我太太」　警鳴笛開道4分送抵醫院

男躺駕駛座車停路中沒熄火...警遭控縱放酒駕　三民一分局：從嚴咎責

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

百貨停車場見情侶吵架遭老外嗆 男被鎖喉+斷牙...調監視竟是死角

新北女騎Ubike慘遭襲胸！噁男脫她胸罩還壓地上打　下場出爐

幫慶生錢沒帶夠先亮刀！台中13人夜店旁械鬥1人遭砍　壽星進警局

子宮手術意外致患者狂失血2千CC亡　院長賠千萬獲緩起訴

神鬼女會計「2年A走118萬」！1細節露餡被抓　和解得賠公司111萬

天冷吃薑母鴨「敬酒」爆衝突　7煞埋伏圍毆砍好友2小時落網

侯佩岑代言高檔月子中心　負責人夫婦二審遭加重判刑

為奪產「賜死媽」！老母親心碎出庭　逆子嗆：別人假扮的

飲料被加洗廁強酸！台中東山高中學生口腔灼傷　家長疑霸凌急報警

賓士男攔警「快救救我太太」　警鳴笛開道4分送抵醫院

男躺駕駛座車停路中沒熄火...警遭控縱放酒駕　三民一分局：從嚴咎責

印尼火山爆發列「第二警戒級別」　2700居民緊急撤離

無法成長為「下一個字母哥」　梅克訓練營合約加盟騎士

迎2021曙光！宜蘭「太平山」提前至凌晨3點入園、6大觀景點全攻略

楊俊元：搶商機　要有獨特發展策略

最美獸醫進駐！森寵新莊總院12月開幕　毛孩血檢＋洗牙包套優惠

香港倉儲公司設「台灣跨境物流倉」　助電商亞洲24hr到貨

爛眼小貓遭棄路邊險凍死！　1個月變「電眼帥哥」感動8萬人

新北女騎Ubike慘遭襲胸！噁男脫她胸罩還壓地上打　下場出爐

巴西狗狗去美容「舌頭剪掉一塊」　媽心疼：牠變得很害怕

周湯豪玩打錯名字被笑「粥湯蠔」！　本人罕見暴怒開戰：腦子不好

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

25歲女國道墜車恐截肢　男友父揭關鍵

嘉義家具廠全面燃燒

猛打413通電話　人妻淚訴：下體長期發炎

獨／愛爸深夜搶救浪喵自撞成焦屍

快訊／醉漢開車逆向上交流道 自撞牆飛出車外倒地不起

「酒店紅牌」埔里媳婦連環殺人　丈夫、婆婆、媽媽都遇害

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

埔里驚世媳婦奪3家人命！　台史上第4名女死囚等槍決

女友遭貨車斷腿　男友撐傘說原因

單手騎車23秒收1.2萬紅單！法官不罰…警說話了

血淋淋右手餵土虱！　高雄農會代表遭4煞剁臂亡

火車站撿到悠遊卡！男嗶41元…代價121倍

下台發言人好大官威！　警分局長「扮替身」放煙幕彈

更多熱門

相關新聞

候佩岑代言月子中心　負責人夫婦遭判刑

候佩岑代言月子中心　負責人夫婦遭判刑

藝人侯佩岑代言京倫集團經營的高檔月子中心「英倫產後護理之家」，負責人李俊琳、胡白玫夫婦，與胡女閨密、新加坡李姓女富商發生糾紛，女富商控告李氏夫婦侵占等罪。李氏夫婦一審分別判刑5年6月與4年8月。案經上訴，高院30日二審宣判，再加重刑度，改判5年8月與5年2月。可上訴。

警遭控縱放酒駕　三民一分局：從嚴咎責

警遭控縱放酒駕　三民一分局：從嚴咎責

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」

屏東明星高中女生輕生亡　父母見冰冷屍崩潰

屏東明星高中女生輕生亡　父母見冰冷屍崩潰

單手騎車23秒收1.2萬紅單！法官不罰…警說話了

單手騎車23秒收1.2萬紅單！法官不罰…警說話了

關鍵字：

高雄子宮手術死亡院長和解家屬檢方

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

大海狗只要600元！溢出肥美黑肉

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

炸雞店道歉了！店員講話酸「遭外送員砸餐」

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面