子宮手術意外致患者狂失血2千CC亡　院長賠千萬獲緩起訴

▲高雄地方法院。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一家婦產科醫院的林姓院長，在替病患進行子宮內膜刮除手術時，疑似因為器具不慎穿破內膜層，導致病患大量出血2千毫升，造成心律不整，在危急的時刻，該名院長又沒有親自到場看診，僅告知護理師施打強心劑等方式處置，最後導致患者死亡，高雄地檢署審酌他與家屬事後以賠償920萬元和解，並支付國庫80萬元，予以緩起訴書處分1年確定。

檢方指出，這起事件發生在今年5月，黃姓婦人前往高雄市區一家醫院婦產科看診，經過該醫院院長以陰道超音波檢查，發現子宮內膜增生，因此安排同月8日安排在醫院開刀進行子宮內膜刮除術。

據悉，該名林院長在手術過程中，對黃姓患者使用子宮鏡、撐開器、雙極環狀切割器、雙極電燒操作柄等手術器具，進行子宮內膜刮除術，本應注意避免穿透子宮內壁，造成大量出血，但是依照當時的情形，竟操作不慎，導致上述的手術器具穿透患者的子宮右角部內膜層，因而造成黃婦骨盆腔右壁大量出血達2千毫升。

而且從手術開始起到林院長對黃婦施行急救，都沒有發現她的子宮右角部有穿透的情形，林院長於同日11點15分，將黃婦子宮內膜碎片取出後，也沒有觀察實施手術時，是否有穿透子宮內壁的情形，且黃婦手術後沒有甦醒、生命跡象不穩定，當下醫師也沒有給予適當的治療，當下僅請本件手術的田姓麻醉護理師，以3機1體的監視器，監看患者的血壓、脈搏、血氧濃度，院方也沒有給在病房外等候的家屬說明開刀情形。

直到當日11點30分，林姓院長在一樓看診時，黃姓病患出現心律不整的狀況，田姓麻醉師通知史姓、黃姓護理師，再轉告院長後，院長仍未親自前往診斷、也未發現病因，就用電話指示史姓護理師替黃婦施打施壓劑、強心劑等後，始至2樓參與急救，但仍未察覺子宮內壁大量出血，也沒有尋找出血點予以止血、輸血等緊急治療，並決定轉送高醫急救，不過同日12點27分，黃婦送達高醫時，到院前已無呼吸、心跳、脈搏，已回天乏術。

後來，在醫院等候的黃婦女兒察覺有異，詢問院內人員，始知其母已轉院急救。由於院長坦承疏失，並與黃婦丈夫、母親和2名子女達成和解，共賠償920萬元，予以緩起訴處分1年，但需支付國庫80萬元，及接受2場法治教育。雄檢依職權聲請再議，高雄高分檢認為原緩起訴處分並無不妥，予以駁回而確定。

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