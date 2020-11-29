屏東明星高中16歲女學生輕生亡　父母見冰冷屍崩喊：怎會這樣

▲屏東明星高中一年級女學自縊身亡，屏東警分局報請檢察官驗屍調查 。（圖／屏東警分局照片，記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一所明星高中的一年級女學生，28日晚上被發現在屏東市一所國中的女廁輕生身亡，警方獲報前往處理，發現女學生身上沒外傷，現場也無打鬥、破壞痕跡，研判應是輕生。家屬獲悉相當悲傷，也無法得知孩子輕生原因。

屏東警分局於昨天日晚間接獲報案，指轄區內某國中女廁內發現有人輕生，隨即調派巡邏警網到場處理並通知119到場；員警到場後調查發現16歲女學生已明顯死亡。

警方調閱監視器畫面，發現死者昨天下午14時許獨自進入女廁後，未再有其他人進出，直到學校警衛於晚間巡邏發現廁所門反鎖，自隔壁廁所攀爬檢視，發現有人上吊輕生，遂報警處理。

警方查訪死者家庭、學校交往單純，近期亦未有向家人或同學透露輕生念頭。屏東分局已連繫其家屬及發現人製作筆錄後，報請屏東地檢署檢察官相驗。為求慎重，警方正詢問亡者親近同學、導師以釐清輕生動機及案情。

屏東分局長劉清俊特別呼籲家長應關心孩子生活、就學狀況，適時給予關懷、排解，也可尋求校方資源協助，避免憾事再次發生。自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我）。

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