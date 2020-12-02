吸收青少年當小蜜蜂！PMMA毒咖啡流入校園奪3命　毒梟遭判25年哭了

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市今年5月份接連傳出3名少年因吸食毒品咖啡包過量致死，檢警深入追查後揪出藥頭，發現竟是陳嫌、吳嫌、及劉嫌3人共組集團，並吸收青少年組成「校園小蜜蜂」，向同儕兜售二級毒品PMMA（甲氧基甲基安非他命）咖啡包，立即將3嫌全數逮回並依法起訴。基隆地院法官劉桂金審酌後，依販賣二級毒品、販賣禁藥致死、殺人等罪嫌判處陳嫌、吳嫌有期徒刑25年；而劉嫌則依販賣二級毒品、殺人罪判處有期徒刑19年，全案仍可上訴。

▲陳嫌、吳嫌、劉嫌3人吸收青少年擔任「小蜜蜂」，向同儕兜售毒咖啡包。（圖／記者郭世賢攝）

判決書指出，陳嫌與吳嫌見PMMA咖啡包極具市場，且在青少年間具有迷惑性，認為有利可圖，因此由陳嫌出資，向上游、綽號「A峰」之男子購入毒咖啡包130包，並吸收不諳世事的青少年組成「校園小蜜蜂」，私下向同儕兜售牟利。

檢警調查，「小蜜蜂」成員除了劉嫌外，還有多名青少年對外販售毒咖啡包，並均由吳嫌統一管理。檢方指出，販毒流程分工相當細膩，先由陳嫌出資向上游「批貨」後交付吳嫌，再由吳轉交給小蜜蜂們對外販售；且集團還規定，拿到咖啡包後，不論是賣出、或是自己施用，每包均須回帳300元，倘若售出賺得高於300元，超出部分則屬販售者利潤，無須上繳；而回帳的300元中，由吳嫌抽成50元，其餘250元則歸陳嫌所有。

今年5月20日，吳嫌交付3名少年各10包毒咖啡販售，其中一名林姓少年取得後自行施用，並於同月23日傍晚6點出現自言自語、體感溫度失調、全身發抖等反常行為，家人見狀後急忙將林少送往醫院搶救，惟其仍於當晚11時20分因中毒休克、呼吸衰竭而死亡。事後檢警前往林少住處勘查，當場扣得毒咖啡包4包。

在林姓少年因施用毒品而死亡後，其餘擔任小蜜蜂的少年開始感到恐懼，拒絕再協助販毒，因此便將剩餘毒咖啡包交還吳嫌、陳嫌2人；但2嫌仍然持續兜售，6月10日清晨又將咖啡包售予周姓、鄧姓兩名少年，2人當天即因濫用毒品，雙雙因中毒、橫紋肌溶解症而死亡。

▲3嫌案發後躲藏於社區內，遭警方一併逮回。（圖／記者郭世賢攝）

事後檢警介入調查，將涉案的陳、吳、劉3嫌逮捕並起訴。法官劉桂金認為，PMMA具有相當強的毒性，其化學結構不穩定，首次施打安非他命、海洛因等毒品者，可能不會因此致死，但PMMA毒咖啡包使用2-3包就有死亡的可能；3嫌貪圖小利，吸收未滿18歲青少年擔任販毒小蜜蜂，助長毒品氾濫，甚至使毒品流入校園、殘害青少年身心健康，甚至造成3人死亡，顯見3嫌輕忽人命、惡性重大，若不予嚴懲，無法達成刑法教化及預防目的。

劉桂金表示，本案刑度是歷年來最重，在審酌3嫌智識程度後，依販賣二級毒品、販賣禁藥致死、殺人等罪嫌判處陳嫌、吳嫌有期徒刑25年；而劉嫌則依販賣二級毒品、殺人罪判處有期徒刑19年，全案仍可上訴；3嫌當庭聽完判決後，吳嫌當場淚灑法庭，而陳、劉2嫌則是神情木然，不發一語。

▲基隆地院法官劉桂金。（圖／記者郭世賢攝）