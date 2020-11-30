菜市場賣「假UA、NIKE」！警活逮扣425件商品　基隆攤販下場出爐

▲彭男專賣運動品牌仿冒品。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆一名彭姓男子在市場販售盜版的NIKE、UNDER ARMOUR、adidas和PUMA等衣物，遭到警方當場查獲。法官認為彭深具悔意，且與業者達成和解，判拘役50天、得易科罰金、緩刑2年。

判決指出，彭男透過微信購買仿冒品，價格為外套每件850元至1000元、長袖上衣每件280元至320元、長褲每件450元至500元、帽子每件200元至220元、手套每件200至220元。

彭男2019年8月至12月在信二路一處菜市場擺攤，以外套每件1300元至1400元、長袖上衣每件400元至500元、長褲每件700元至750元、帽子每件350元至390元、手套每件350元至390元不等價格出售。

保安警察第二總隊員警發現這些商品售價明顯低於真品市價，為蒐證查緝，同年12月23日以300元價格購得一頂仿冒UNDER ARMOUR帽子後，送請商標權代理人鑑定確認為仿冒商標商品，於同日中午12時10分許當場查獲，並扣得425件仿冒品。

基隆地院法官認為，被告所為固非可取，惟其已知悔悟，於警詢及偵訊時均坦承犯行，並深具悔意，且與業者達成和解，因此判拘役50天、可易科罰金、緩刑2年。全案可上訴。