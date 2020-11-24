基隆市府爆「快單費」貪瀆案！　約僱員12年狂撈343萬遭起訴

▲基隆市府都市發展處建築管理科黃姓僱員爆發貪瀆案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市政府都市發展處建築管理科黃姓約僱人員爆發「快單費」貪瀆案，收賄金額高達新台幣343萬6000元；案經基隆地檢署兵分多路搜索、約談涉案相關人等，經漏夜偵訊後於昨（23日）宣告偵結，並將涉案的黃嫌提起公訴。

基隆檢方調查，法務部調查局桃園市調查站獲悉黃嫌涉貪後，即將情資報告基隆地檢署，並由主任檢察官謝雨青、檢察官何治蕙共同指揮偵辦，於109年7月28日發動第一波搜索、同步進行約談，並於翌日向基隆地院聲押黃嫌獲准。

黃嫌羈押期間，檢方再發動第二、三波搜索、約談，經比對相關人供述證詞、核對證物、密集偵查後，發現任職基隆市府都市發展處建管科的黃嫌，利用執掌基隆建築工程、施工管理、使用執照審核及核發業務之便，自97年起，即多次利用建商因成本壓力急於及早取得使用執照心態，於審核執照、中途查驗之機會，收取跑照業者、建商、營造廠等交付俗稱「快單費」之賄款，總計金額高達343萬6000元，其中除已扣押黃嫌所有之65.7萬元現金外，還命黃自動繳回餘犯罪所得277.9萬，全數匯款均已追回。

全案於昨（23日）宣告偵結，檢方依違反貪污治罪條例之「不違背職務收受賄賂罪」、及「公務員不違背職務交付賄賂罪」對黃嫌提起公訴；另涉賄的建商、營造業者等人均諭知繳納緩起訴處分金5萬至50萬不等罰鍰。基隆地檢署呼籲，公職人員之廉潔為行政品質根本，公職人員當遵守法律，以澄清吏治並提升政府機關形象。