傳朱立倫拉攏民眾黨　柯文哲：哎唷想太多！

▲柯文哲、黃珊珊與王鴻薇出席「健康社會住宅交流感謝茶會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

外傳前新北市長朱立倫要拉攏第三勢力，將於4日一場失智長者記者會中，與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲同台。對此，柯文哲表示，「哎唷！想太多想太多。」

柯文哲2日上午受台北市議員王鴻薇邀請，出席在健康社宅舉辦的交流感謝茶會。柯文哲一走下公務車時，看到大批媒體守候，原本笑著想要往一旁閃躲，但仍被眾多記者包圍，讓他笑稱「我開始研究躲避球了！」

柯文哲被媒體詢問，是不是4日要與朱立倫同台？他表示，「朱立倫喔？他好像是一個什麼失智老人的照顧計畫。」媒體追問，是不是幕僚覺得你們還不夠藍？柯文哲說，「沒有啦！」別人是公益事業，不能說公益事業不要去。

至於外傳朱立倫是想拉攏第三勢力民眾黨，柯文哲表示，「哎唷！想太多想太多。」

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