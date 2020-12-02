「一定追究誰下令」　國民黨團：明天調監視器查證警官隊偷聽案

▲國民黨團召開「監控國會大醜聞 行政院硬拗 立院噤聲! 民主悲哀！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，國民黨團總召林為洲自爆國民黨開黨團大會時，疑似遭行政院警官隊人員偷聽，對此，國民黨團2日回到昨天開黨團大會的會議室前，並特別站在監視器拍攝的到的位置召開記者會，林為洲表示，明天將調閱監視器查證，若冤枉好人他會道歉，若屬實，一定要追究清楚是誰下的令。

林為洲表示，昨天黨團大會開會，從後門走出來的時候，黨團秘書看到兩名穿著西裝的陌生人，且作勢通報，相當可疑，詢問其身份，一開始稱是「路過」，追問後才確認是行政院警官隊的人員，他質疑，那兩名警官隊人員是受上級指揮來偷聽國民黨黨團大會，「明天我們會把監視器錄影帶調出來，幾點幾分、在哪個位置，開記者會要負責任，如果不是這樣我跟大家道歉，冤枉好人道歉10次也應該！」



林奕華表示，自從上會期國民黨突襲立法院後，之後駐衛警只要看到國民黨委員進出立法院或議場，都會通報，因此週一司法法制委員會才安排專案報告，會中要求駐衛警不能監控立委，沒想到做出決議的隔天就發生這種事。

林奕華說，行政院長來到立法院，警官隊的位置絕對都在議場或周邊，且警官隊會佩戴耳麥，可以隨時通報訊息，因此警官隊人員出現在不該出現的地方，甚至是國民黨開黨團大會的位置，還站在門邊，讓人質疑來試探、監控國民黨的開會狀況。她批評，昨天從內政部長徐國勇、到秘書長李孟諺的說法都一樣，一下說躲雨、一下說有駐點，代表有鬼，要求行政院講清楚說明白。

鄭麗文則表示，她過去當行政院發言人時，院長所有行程都會跟在旁邊，但她從沒聽說過行政院會派警官隊來巡邏，因為立法院本身就有駐衛警，且這對立法院是很大的侮辱跟不敬。

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