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蘇貞昌遭信功打臉！國民黨團批說謊成性將告發「散布假訊息」

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記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，搬出具國民黨中常委身份的「信功肉品」也支持政府萊豬政策，遭業者發聲明打臉。對此，國民黨團2日召開記者會，痛批蘇貞昌慣性說謊，把優良商家拖下水，國民黨將告發蘇貞昌，也呼籲檢警調比照丁怡銘事件，以相同標準查辦蘇貞昌。

▲▼國民黨團召開「憤怒！蘇內閣撒謊成性 離譜至極 蔡總統包庇　民進黨團縱容」記者會 林為洲 林奕華 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「憤怒！蘇內閣撒謊成性 離譜至極 蔡總統包庇 民進黨團縱容」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

黨團總召林為洲表示，「信功肉品」在業界聲譽卓著，以台灣豬製成加工品外銷東南亞，如今蘇貞昌竟要把所有牛、豬產業鏈的廠商通通抓來背書支持萊豬進口政策，嚴重影響商家聲譽，非常不道德，「蘇貞昌院長你還做得下去嗎？」

林為洲痛批，蘇貞昌發布假訊息說人家支持萊豬，「這跟丁怡銘有什麼不一樣？」他要求，不只要蘇貞昌道歉，國民黨將提出告發，且丁怡銘要被查辦，蘇貞昌發布假訊息應該也要被查辦。

林奕華表示，信功肉品昨天馬上澄清不支持萊豬政策，就是擔憂跟牛肉麵店一樣聲譽受損，「丁怡銘原來只是墊背，他當初說牛肉麵店使用萊牛，這絕對是行政院整體的看法」，質疑信功肉品事件就是「丁怡銘事件2.0」。

林奕華表示，當時冠軍牛肉麵店的下場就是被檢舉、查水表，她擔憂信功肉品也被找麻煩，呼籲政府不要拿公權力欺負老百姓；鄭麗文批評，信功肉品事件足以證明蘇貞昌惡行重大、慣性說謊，為了要支撐自己錯誤的政策，不惜把台灣優良的產業拖下水，非常惡劣。

賴士葆強調，黨團已決定要向蘇貞昌提出告訴，包括違反社維法、食安法，且待遇應該比照丁怡銘，呼籲檢調、警方勿枉勿縱；洪孟楷則批評，蘇貞昌內閣說謊成性，從皇家傳承牛肉麵、 家樂福到信功肉品，民進黨都被打臉，剩下30天就要元旦，民進黨難道還要一意孤行，還要和七成反萊豬的民意做對嗎？

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