影／坦言綠2022「沒那麼樂觀」！林俊憲點名3縣市成壓力

新聞節目中心／綜合報導

2022縣市長選戰氣氛漸濃，民進黨方面卻傳出黨內各方對選情普遍不樂觀。對此，民進黨立委林俊憲1日在ETtoday《雲端最前線》節目上也坦言，民進黨2022「看起來沒那麼樂觀」，不要說增加新的版圖，守住舊有的縣市都有很大壓力，「新竹市、基隆市，甚至桃園市，這些都是民進黨的壓力」。他也呼籲，民進黨先別討論2024，「下次的縣市長大選，對民進黨就是很大一個考驗」。

談起民進黨2022選情，林俊憲指出，大家覺得總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度高，「確實是很高喔！台灣很少總統、行政院長滿意度這麼高」，且政黨支持度也高於國民黨、年輕人支持度高，「但2022看起來沒那麼樂觀」。

「你說民進黨現在可以增加的縣市有哪裡？打得下來的有哪裡？」林俊憲接著說，大部分的國民黨縣市長並沒有很亮眼的政績，也不是所謂「明星」，但民進黨要把這些縣市長「打」下來，又很沒有把握，「不要說增加新的版圖，守住舊有的都有很大壓力！」

林俊憲並點名，包含新竹市、基隆市，甚至是桃園市，都是民進黨的壓力，「所以我是覺得民進黨先不要去討論2024，下次的縣市長大選，對民進黨就是很大一個考驗」。

國民黨文傳會主委王育敏則指出，觀察基隆市長林右昌近期動作，「他是現任的基隆市長，假日到台北包場請大家看電影」，這會不會是未來民進黨現任首長想角逐下一個縣市的模式？平時週一到週五認真，六、日就跑到別的縣市活動，這也不是完全不可能，「畢竟他（林右昌）已經兩任結束，你要他去哪裡呢？想要從基隆轉戰台北，這個大概也是可以想像」。

至於國民黨的2022佈局，王育敏則說，黨也要開始去探尋，連任的怎樣讓他連任成功、要挑戰的如何找出最強人選，「我們現在失去中央執政權，所以地方對我們來講非常重要」；且如今藍營擁有14個縣市首長，像是在萊豬議題上，相較民進黨執政縣市首長，「我們的執政縣市首長態度都非常堅定，從侯友宜到盧秀燕，以及其他縣市首長，大家立場都非常一致，這個民眾會有感」。

對於國民黨秘書長李乾龍喊話2022拿下16縣市，王育敏表示，身為秘書長，對於未來要帶給大家一些信心，當然就會做一些比較樂觀的預估，不過，選戰還是瞬息萬變，仍要看屆時整個大環境，以及對手是誰。

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