▲新北送行者生力軍板殯實習，實習生周嘉芊：願做陌生人的依靠。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府殯葬管理處自2018年起，與國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系合作，安排有意投身殯葬禮儀服務業的學生至殯儀館實習治喪服務工作，透過實習與理論的結合，讓殯葬服務走向專業化、年輕化，學生們溫暖服務不怕面對大體，努力透過送行過程成為陌生人的依靠。

殯葬管理處長黃秀川表示，今年學生實習期間逾三個月，從殯儀館各項設施觀摩、墓政管理實務、遷葬流程和禮儀服務課程，到告別式會場禮儀師小幫手、墓區協助植存、登船觀摩海葬、聯合奠祭會場場佈與服務等，學生們用真誠心意，協助撫慰治喪家屬、圓滿亡者最後一程。

實習生周嘉芊說，「送行者是我的志向!」小時候家裡經濟不好，受到葬儀社徵才傳單高薪吸引，就想當禮儀師分擔父母壓力。大學選讀相關科系後，除已取得「喪禮服務技術士」丙級證照，也努力透過治喪服務實習學以致用，讓自己更瞭解這個行業，更堅定自己的選擇。

▲實習生周嘉芊在殯儀館協助各項設施觀摩與學習。

她說，「印象最深刻的是修補跳樓亡者遺體時，旁邊一袋腦漿內有禮儀師的名片，後來才知道那是禮儀師在現場將亡者的腦漿一杓一杓舀起來的名片，非常震撼，更對該位禮儀師感到非常敬佩；還有次在相驗家屬等候區，面對亡者姐姐哭得聲嘶力竭，殯葬人員一旁的陪伴成了最溫暖心安的支柱。」

周嘉芊說，「剛開始經驗不足，總想這場告別式沒做好還有下一場，但參與多場後，漸漸意識這是不對的，因為每場告別式都是亡者與親友最後相聚，沒有第二次機會的唯一道別，自己更應該竭盡所能，做出最圓滿的服務，在這份神聖的工作中成為陌生人的依靠。」

黃秀川表示，透過殯儀館治喪服務中殮、殯、奠、祭儀程的見習課程，實習生可了解從業人員的辛苦、面對家屬情緒的安撫與特別個案的處理，並在機關及學校指導下，將專業融入殯葬場域服務中，奠定日後服務的職能基礎及專業優質的治喪服務。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版