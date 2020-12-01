悲妻受家暴13年　「反投射報復」18月女兒…刀片刮肉靜脈注漂白水！

▲女子因為受到13年家暴，竟對18個月大女兒虐待。（圖／翻攝自milliyet）

記者陳亭伃／綜合報導

人在承受到外在壓力與情緒時，很容易投射到另一件人事物上。土耳其一名母親因為長期受到丈夫的家暴，陸續雖生了3個孩子，但是並沒有讓情況好轉，女子的精神壓力也越來越大，直到虐待事件曝光時，她才坦言「因為丈夫的羞辱，讓她無法繼續再愛護自己的孩子」，讓警方相當鼻酸。

根據英國《太陽報》報導，28歲的艾斯姬（Ezgi Korucu）日前遭到醫院發現，疑似對自己18個月大的寶寶出現虐待行為，不僅用刀片傷害嬰兒，更用肥皂水與漂白水以靜脈注射的方式施打在寶寶體內，過去雖有兩次紀錄被拘提，但都得到釋放，一直無法真正制止艾斯姬虐待小孩。

如今年僅18個月大Eylul Mira被發現，身上有多處刀子劃傷的傷口，且有大小不一的瘀青與針孔，醫師發現艾斯姬竟然用漂白水注射到孩子體內。艾斯姬遭到逮捕後，難過的表示，「自己沒有辦法再愛這個孩子，所以才這麼做」，而警方在細節調查時發現，因為艾斯姬過去受到丈夫的暴力對待長達13年，甚至講過「謝謝你沒有在孩子面前踐踏我」之類的話語。

警方憂心，因為艾斯姬還有兩個孩子，可能當時也用同樣的方式對待小孩，目前將她收押。艾斯姬也在獄中寫下，自己真的不是一個壞媽媽，期盼在監獄的時間可以短暫逃離現實生活。