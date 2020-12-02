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男嬰失蹤！警上門母親「冷漠指冰箱」：就在那…已成腐爛凍屍

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▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲因男嬰哭聲太吵，父母把孩子塞進冰箱。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

新生兒的到來本該成為一個家庭快樂的源泉，然而近日，一個年僅4個月大的男嬰，卻冷冰冰躺在了自家的冰箱裡，再也沒醒來……。據悉，一對年輕的中國籍男女在日本被捕，原因是將約4個月大的男嬰屍體遺棄在冰箱冷凍室內。目前，母親已供述稱，將孩子放進冰箱是因為「他的哭聲太吵」。

據日本富士電視台27日報導，在日本，專門的兒童機構會對新生兒進行定期的回訪和健診。當地時間25日，日本埼玉縣警方接到來自川口市及當地兒童諮詢所的報告稱，一直未能與一名今年7月在當地出生的男嬰取得聯繫，也未能獲悉其安危情況，不得已向警察局報案，希望確認寶寶的健康狀況。

11月26日，該中國籍女子主動聯繫了警方，當日夜間7點20分左右，警方再次上門檢查，並沒有看到孩子在哪。被詢問時，女子淡定指向冰箱，「就在那。」

警方打開冰箱後，果然發現了已經死去的男嬰的屍體。可憐孩子遺體已經開始腐爛，無法辨別具體外觀。調查人員將對屍體進行解剖，並繼續調查此案。

隨後，據相關調查人員透露，當詢問該女子為何將男嬰放入冰箱，該女子回答，「哭聲太大了，我要煩死了！」

11月27日，埼玉縣警方依遺棄屍體罪，逮捕了27歲的中國籍男嬰母親與另一名24歲同為中國籍的同居男友，該女子目前並無正式工作，處於無業在家狀態；男子自稱是一名公司的職員。

目前，埼玉縣警方沒有透露二人是否認罪。

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