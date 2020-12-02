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蘇震清質疑北檢用中國錄音設備　反嗆不惜以法律行動還原事實

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▲蘇震清宣佈絕食記者會，妻子廖靖汝、律師陳佳瑤。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇震清宣布絕食記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清捲入收賄案遭到羈押，蘇震清妻子廖靖汝日前出面含淚控訴檢方偵訊錄音檔「人為變造」，質疑是否刻意「妖魔化」蘇震清。對此，蘇震清2日再度發出聲明，質疑鑑定檔案過程發現人為變造痕跡，鑑定檔案過程不僅發現人為變造痕跡，甚至發現採用中國海康威視公司產品進行加密，將不惜以法律行動來還原事實，捍衛審判程序之公平正義。

前太流董座李恆隆為奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，廖靖汝日前質疑檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」，1日再度由委任律師於立法院召開「蘇震清宣布絕食」記者會，並當場發表一份由蘇震清親自簽署的絕食聲明書。

對此，蘇震清辦公室2日再度發出聲明稿表示，針對北檢疑似連續變造蘇震清案相關證人錄影錄音檔，又不斷以「設備老舊」推諉，彷彿以此為遮羞布，蘇震清對此發出最嚴厲的抗議。

聲明稿指出，蘇震清依法調閱偵訊之影音檔，第一次調閱，發現多個關鍵影音檔充斥雜音，完全無法辨識，受干擾時間將近6小時，經專業鑑定已可認定經人為變造所致。

爾後，北檢聲稱機器故障，有第二套獨立設備之偵訊備份檔案，經法官裁示需依法再提供給蘇震清。然而，獨立設備之錄音檔，在「同一關鍵問訊時間，兩套獨立錄音設備，竟然又同時發生故障」，時間近5小時，而過了此時間，設備又離奇地「恢復正常」。

▲蘇震清宣佈絕食記者會，妻子廖靖汝、律師陳佳瑤。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇震清妻子廖靖汝。（圖／記者林敬旻攝）

聲明稿質疑，北檢身為台灣第一大檢察官署，享有全國最多資源，卻稱兩套設備同時故障，而後又同時恢復，機率有多少。此外，鑑定檔案過程不僅發現人為變造痕跡，甚至發現採用中國海康威視公司產品進行加密，如此重要公務機關依法不得採用中國製軟硬體，卻出現中國公司的加密程序。

聲明稿指出，當法院得知偵訊檔案無法辨識，要求北檢再行提供，難道北檢再提供時都未經自行檢視，辦公室相信北檢必有經過檢視，然而北檢卻選擇將完全沒有內容之影音檔交給法院，北檢明知蘇震清必會對此不服，社會也無法再接受機械又故障之說詞，卻仍甘冒此大不諱。

聲明稿認為，蘇震清如有受賄貪污，更應該讓證據攤在陽光下，供社會檢視；依法必須連續錄影錄音之規定，更是為了防範不肖司法人員訊問過程，以威脅、利誘之方式令當事人順從屈服，做出有違事實之陳述，否則法定應連續錄影、錄音之規定意義何在。

聲明稿強調，蘇震清3年前就已還清之債款，該當事人初始亦認為係債款、已還清，卻於偵訊後更改口供，這匪夷所思之過程，竟僅憑檢調製作之筆錄作為證據，而全程應有之連續錄音錄影，至今仍無法提供。

聲明稿也批評，此次北檢偵辦蘇震清乙案過程荒腔走板，已令眾多職守於司法數十載的司法人，不敢置信。北檢檢察官若仍以「機器故障」此類荒謬說法來掩過飾非，罔顧司法程序的正義，蘇震清必不惜以法律行動來還原事實，捍衛審判程序之公平正義。

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