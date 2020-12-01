立委收賄案錄音屢遭疑變造　北檢：無謂揣測影響審判

▲人在看守所的蘇震清透過妻子廖靖汝和律師宣佈絕食抗議司法。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

立委蘇震清因涉收賄案遭起訴收押後，和妻子、律師分進合擊，多次在法庭內外公開質疑，台北地檢署偵訊錄音有雜訊，疑遭人為變造，北檢為此2度發出新聞稿，嚴正聲明，除了蘇所質疑的影音光碟雜訊外，另有2段錄音可播放但也沒聲音，經查確是設備老舊等問題導致，正洽專業單位修復中，外界勿作無謂揣測，影響審判。

早在11月20日，蘇震清的律師在法庭上首度公開質疑，北檢偵辦立委收賄案的偵訊影音光碟出現雜訊後，台北地檢署發出首份新聞稿，表示偵訊時有2套設備同步錄音，遭質疑的是涉嫌行賄的李恆隆在8月10日接受偵訊時的影音光碟，其中部分音質確有雜訊，但另1套純錄音設備有連續錄下偵訊過程，訊問後李恆隆和律師也都簽名確認筆錄記載無誤。

▲蘇震清質疑北檢偵訊同案被告的錄音遭變造。（資料照／記者屠惠剛攝）

12月1日，蘇的妻子廖靖汝在立法院舉行記者會，公布蘇震清為了抗議錄音疑遭變造，要開始絕食，為此，北檢再發新聞稿指出，已經將涉賄的李恆隆和姐姐李秀峰20筆偵訊錄音檔陳報給法院，其中又發現8月24日、9月2日的錄音檔可正常撥放，只是沒有聲音，經查證結果，可能是收音設備老舊及操作問題。

北檢表示，這2分偵訊錄音的當事者李恆隆和李秀峰，從來不曾質疑遭不正當訊問，李恆隆也在法庭上表示過，偵查中自白筆錄是出於個人自由意志，「2次偵訊內容顯與其2人前後次偵訊內容具延續性，並無二致」。北檢指出，目前已洽請刑事局和專業單位協助協助修復中，呼籲「訴訟當事人或外界勿做無謂之揣測或刻意於訴訟外影響輿論，以免誤導民眾，徒增社會紛擾，更嚴重打擊司法並影響公平審判。」

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