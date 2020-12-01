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蘇貞昌稱豬農挺開放萊豬　信功肉品打臉：堅絕不用美豬內外銷

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▲▼蘇貞昌稱信功肉品挺萊豬進口，業者發聲明打臉。（合成圖／ETtoday資料照、信功肉品臉書）

▲蘇貞昌稱信功肉品挺萊豬進口，業者發聲明打臉。（合成圖／ETtoday資料照、信功肉品臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，國民黨立委蔣萬安提及美豬議題，並指出屏東豬農有向他反映美豬若開放會衝擊國內豬農產業，蘇貞昌追問「哪一家？」蔣萬安拒絕回答，但蘇貞昌隨後表示是「信功」，且該業者很支持政府的政策，不過信功晚間透過臉書聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品。

蔣萬安質詢今於立院質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蘇貞昌事後也補充，上周去屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，信功肉品晚間發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題。

信功聲明如下：

信功實業股份有限公司公開聲明

蘇貞昌院長於11/19帶團隊蒞臨信功肉品公司，為參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式全程並無討論或提及萊豬議題，故無蘇院長今（12/1）於立法院所說明的支持萊豬之事。信功實業董事長楊博仁，封櫃儀式當日因商務未在台灣，並無與蘇貞昌院長接觸或談及任何萊豬立場及議題。

信功實業股份有限公司於1982年起經營豬肉品外銷事業，並於1997年爆發口蹄疫之際，堅持食安品管，使用醫療級管理將生鮮肉品外銷轉型成加工品外銷，1998年取得日本農林水產省加熱食品認證指定工廠，成為台灣當時唯一可外銷至日本、新加坡的豬肉加工品工廠。信功公司使用國內契約牧場之優良豬隻，經營良心企業，一向堅持所製造的任何產品，董事長本人都敢吃，也敢給自己最親近的家人吃，才能銷售給社會大眾。

信功肉品堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品，所使用的國產豬肉在抗生素、磺胺劑類亦不惜投入大量的品管檢驗成本，使產品在抗生素、磺胺劑類0殘留，更何況是可輕易排除的萊克多巴胺，眾所周知信功肉品之品管為肉品業界最嚴，亦為CAS肉品項目類連續10多年來唯一優級工廠（CAS標章底下分優級、良級、普級、加嚴級總共四級）。

信功實業股份有限公司

中華民國109年12月1日

▲▼信功肉品聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品。（圖／翻攝信功肉品臉書）

▲信功肉品聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品。（圖／翻攝信功肉品臉書）

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