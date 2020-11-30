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林俊憲轟國民黨：年領2.36億政黨補助　立院修繕費41萬付不出來？

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▲▼台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）
▲台灣立法院遭國民黨立委潑灑豬內臟，引起各韓媒關注。（圖／路透社）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨27日為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝民進黨立委、蘇貞昌丟擲「豬內臟」。立法院秘書長林志嘉30日受訪時表示，「如果要換地毯就要一百多萬。」對此，民進黨立委林俊憲抨擊，國民黨一年可以領到國家2.36億的政黨補助款，上次積欠41萬都付不出來，這有可能嗎？

國民黨日前在立法院議場丟擲「豬內臟」，林志嘉表示，如果需要換地毯，恐要國民黨賠一百多萬，不過，國民黨上會期杯葛監委人事同意權案時，兩度佔領議場期間破壞公物，修復金額約41萬元至今尚未繳清。

對此，林俊憲抨擊，其實國民黨之前就承諾過會賠償，後來又反悔，聲稱其他黨都付清了才要賠償。現在證實大家都賠了，就剩國民黨還在賴帳，就你最特別，現在還要拿出什麼理由硬凹？

林俊憲說，根據內政部的資料，國民黨一年可以領到國家2.36億的政黨補助款，41萬都付不出來，這有可能嗎？這已經不是金額大小問題，而是態度問題，這種藐視國會的態度實在可恥。

林俊憲表示，國民黨還敢指責民進黨是「新黨國」，這種把國會當自己家、弄壞了也不賠，一副你奈我何的態度，國民黨才是真正的黨國劣根性，爛到骨子裡！

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