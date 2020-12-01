蘇震清宣布絕食捍衛清白　妻子廖靖汝哽咽：對蔡英文司改還有期待

▲蘇震清妻子廖靖汝。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清捲入收賄案遭到羈押，蘇震清妻子廖靖汝日前出面含淚控訴檢方偵訊錄音檔「人為變造」，質疑是否刻意「妖魔化」蘇震清。對此，廖靖汝1日再度召開記者會，指控其司法人權被嚴重剝奪，不斷遭受妖魔化、羅織罪名，並由律師提示其親自簽署的絕食聲明書，廖靖汝表示，仍對總統蔡英文的司法改革有期待，也相信台灣的司法最終能還給先生一個清白。

前太流董座李恆隆為奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，台北地院11月20日首度提訊蘇震清到庭，廖靖汝也在當日召開記者會，針對檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」一事進行說明。對此，蘇震清1日再度由委任律師召開「蘇震清宣布絕食」記者會，並當場發表一份由蘇震清親自簽署的絕食聲明書。

▲蘇震清由委任律師召開「蘇震清宣布絕食」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



廖靖汝表示，當她從律師的口中聽到，先生對於司法程序正義的不公平而進行絕食，讓她心如刀割、有百般的不捨，如果蘇震清不是認為自己受到極大的冤屈，不會做這樣的決定。同時律師也轉達，蘇震清要她專心照顧兩個小孩以及年邁的雙親，並交代服務處要持續服務屏東的鄉親，他會清白地回到大家的身邊。

廖靖汝批評，從一開始檢調單位虛構假消息，刻意放給媒體，妖魔化自己的先生，現在又無法落實司法程序正義，11月20日她在法庭上親自聽到檢察官信誓旦旦地聲稱有兩個獨立的錄音系統，檢察官也向法官承諾在7天之内將備用的錄音檔轉交給律師，但是這次提供的錄音檔還是不全，仍然有非常多的關鍵證詞受到遮蔽，「同樣有人為變造的嫌疑，又是怎麼回事」。

「司法真的沒救了嗎」，廖靖汝也誠心呼籲，司法改革是蔡英文最大的期望，司法改革最重要的基礎是程序正義，如果沒有程序正義哪有司法改革，從自己先生的遭遇看來，檢調單位違背偵查不公開、涉嫌造假偵訊錄音檔案的問題，到現在仍未水落石出，怎麼不叫人寒心。

廖靖汝說，她真心請求法官能夠公平的審理這個案件，也要特別請監察院和相關單位進行調查，「雖然我的先生說台灣的司法死了，但是我對台灣的司法還有期待，我對蔡英文總統要做的司法改革還有期待」，也相信台灣的司法最終能還給先生一個清白。

以下為蘇震清聲明全文：

一、司法的程序正義是受憲法保障的人民基本權利。無罪推定更是國際人權公約所明列事項。如果符合司法程序正義公平的審判，我願意接受。但是截至目前為止，檢調單位已經有太多違反程序正義的作為，明顯有刻意入我於罪之嫌。一開始就違反偵查不公開，藉由放假消息給媒體說我是搜索前14天才還款，事實是三年多前我就全部還清，郭克銘從不是我的國會助理、更不是我辦公室主任。檢調卻刻意放出總總不實消息企圖影響輿論，毀滅我的人格。

二、依據刑事訴訟法100條之1，「訊問被告，應全程連續錄音；必要時，並應全程連續錄影。」向法院申請錄影錄音是我的司法人權，但是這些錄音錄影其中有許多地方遭遮蔽，11月20日在法庭上，檢察官對我們正當的訴求卻以輕佻的口吻揶揄說是我們潑髒水，還說希望立法院提供更多經費改善設備。檢察官辯稱，地檢署有第二套備用的錄音設備，願意在七天內提供給法院，沒想到檢察官在11月20日下午就已拷貝完成，卻直至27日周五下班前才提供給法院，使我們在昨日11月30日週一上午才取得這些錄音檔，如此拖延到底是什麼目的？

三、我們取得檢察官所謂的「備用錄音帶」，經比對檢查之後發現，除了所要求的錄音檔仍未完全提供之外，仍然有多數的關鍵錄音遭受遮蔽、聽不到聲音，疑似有人為變造之嫌。檢察官不是在11月20日當庭向法院陳述有兩套獨立的錄影錄音設備嗎？難道兩套都同時故障？檢調罔顧司法人權又如此輕率行事，到底是誰在潑髒水？

我的司法人權被剝奪，不斷遭受妖魔化，羅織罪名，是誰指使，檢調單位才敢如此膽大妄為的辦案。我認為台灣的司法已死，為了捍衛我的清白，我即刻起絕食抗議。

絕食人：蘇震清

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