陳柏惟自封立院風紀嗆聲「林為洲是誰」：對雜碎沒記憶



▲林為洲、陳柏惟。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前放話「1打35」，結果慘遭國民黨立委圍毆，還被林為洲鎖喉。行政院長蘇貞昌1日赴立法院進行施政報告並備詢，林為洲受訪時放話，藍營尚未解除甲動。對此，陳柏惟則嗆聲不知林為洲是誰，因為他對「雜碎的名字」沒有什麼記憶。

針對立院在上月27日爆發激烈肢體衝突，陳柏惟當時放話，再一次的話，自己的態度會比現在更強硬，上次說1打35可以站著離開，但林為洲拽自己拽不倒，5個也拽不倒，「我下次要挑戰36個」。

今天蘇揆再度赴立院報告，林為洲放話國民黨甲動還未結束。陳柏惟對此強調，自己是立法院風紀股長的概念，所以不在乎國民黨團的放話，至於被藍營黨團鎖定，他並不會緊張，便比喻「警察當然會被小偷討厭，但是警察不會怕這些小偷」。他認為一切正常，「I'm Fine. 3Q！」

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