勞動基金官員涉炒股　蘇貞昌「嚴以究責」：不能有作奸犯科的機會

記者林銘翰／台北報導

勞動部勞動基金爆發弊案，原勞動基金運用局國內投資組組長游迺文涉嫌收賄，操控特定公司股價，於11月27日遭北院裁定羈押禁見。對此，行政院長蘇貞昌1日表示，若有不法一定要嚴以查辦，他已經要求相關部會首長，管理機制一定要隨時檢討、嚴以管控，不能讓任何人有作奸犯科的機會。

▲勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文。（圖／記者劉昌松攝）



行政院長蘇貞昌1日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委莊瑞雄質詢時指出，根據媒體報導，游迺文本來應該調職，但基於什麼事情又沒有調成，詢問蘇貞昌是否遭有力人士介入。

對此，勞動部長許銘春表示，此案有投資異常的情況，因此主動調查，也移送廉政署。

蘇貞昌則說，公務人員絕對要廉潔自持，如果有任何不法，一定嚴以查辦；這件事情就所涉案的情節報導，當然非常不該，許銘春也已經當面向他面報。

蘇貞昌強調，這件事情一發現有問題，就是人調職、案移送辦，案件正在偵辦中，也希望能勿枉勿縱，把事情查清楚，如果有任何刑責則嚴以究責。

▼行政院長蘇貞昌（左）、勞動部長許銘春（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



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