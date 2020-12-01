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新北耶誕城演唱會下周登場　東森購物推出3檔口罩「聖誕防疫優惠」

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東森購物推出3檔口罩「聖誕防疫優惠」（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出3檔口罩「聖誕防疫優惠」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新北耶誕城演唱會下周登場，今年卡司超強、陣容豪華，預料將湧入大批人潮參與，而民眾自12/1起出入8大類場所都應配戴口罩，東森購物網特別推出3檔「聖誕防疫」優惠，尤其口罩造型充滿濃濃的聖誕味，包括聖誕老人、聖誕樹等超萌圖案，在防疫的同時也很有過節氣氛。

東森購物網近期主打應景又防疫的聖誕口罩，「久富餘成人醫用口罩-聖誕限定版 （雙鋼印）」，印有聖誕老人、聖誕襪、聖誕樹、拐杖糖與雪花片等可愛圖樣，單盒50片，原價500元，聖誕防疫價399元，東森幣最高抵19元；「聖誕節綜合款成人兒童口罩（雙鋼印）」，共有圍巾雪人、可愛聖誕老人、紅鼻馴鹿魯道夫、聖誕老人駕雪橇、雪人與手套5款花色，每包50入，原價499元，聖誕防疫價425元；「PS韓國美美妍眼霜口罩組」，搭配宏瑋醫療級口罩單盒50片裝，原價1,919元，聖誕防疫價下殺約4折，只要790元。

東森購物今年也在總部門口前暖心打造全球第一棵口罩造型的藍色聖誕樹，不僅高達10公尺，即日起只要到東森購物臉書官方粉絲團拍照打卡並上傳與聖誕樹合拍的照片，並留言「自然美祈福平安聖誕樹，一起為世界祈福」，即可參加抽SWITCH組合以及多項好禮。

此外，東森購物「12.12激戰狂歡GO」開跑，即日起至12/28，包括ETMall、電視購物及MOD等多通路，提供會員更多元豐富、物超所值的購物選擇，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，ETMall更推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；活動期間，透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，以及3大超商取貨服務，東森幣也回饋12%，雙12當天更加碼東森幣擴大折抵。

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