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秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告

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▲▼秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告。（圖／桃機提供）

▲秋冬專案12/1起上路！進出桃機強制戴口罩，入境、轉機要附核酸報告。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

因應國際新冠肺炎（COVID-19）疫情升高強化邊境檢疫，桃園國際機場配合中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，自109年12月1日起至110年2月28日，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須佩戴口罩，若經勸導不聽者將依法開罰。

12月1日零時起秋冬防疫專案正式啟動，旅客在桃園國際機場入境或轉機應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告，其他注意事項相關規定，可參酌衛生福利部疾病管制署官網發布之最新資訊。

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▲▼秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告。（圖／桃機提供）

▲旅客在桃園國際機場入境或轉機應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告。（圖／桃機提供）

桃機表示，提醒旅客，在出發前準備好相關文件，並先上網至入境檢疫系統填寫資料，縮短下機後入境等候時間。目前第一航廈及第二航廈的入境行李提領區及接機大廳均廣設宣導物品，提醒入境旅客依規定搭乘防疫專車返家或前往防疫旅館。

▲▼秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告。（圖／桃機提供）

▲考量旅客餐飲需求，入境大廳均提供防疫餐點服務。（圖／桃機提供）

同時，考量入境旅客餐飲需求，入境大廳均提供防疫餐點服務，並由專人送至特別為入境旅客規劃之專屬用餐區供旅客享用。

▲▼秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告。（圖／桃機提供）

▲▼桃機表示，將持續落實國門防疫，以最嚴謹標準做好相關工作，維持旅客最佳的服務品質。（圖／桃機提供）

▲▼秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告。（圖／桃機提供）

明年農曆春節期間，出入桃機人數勢將提高，桃機表示，將持續落實國門防疫，以最嚴謹標準做好相關工作，維持旅客最佳的服務品質，讓所有出入機場的人能夠安心，並確保國人在境內可以放心維持健康、安全的防疫生活，更能安心歡度春節假期。

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