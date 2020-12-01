限定款「聖誕口罩」哪裡買？　電商開賣整理文來了

▲東森購物推出3檔口罩「聖誕防疫優惠」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫秋冬專案措施今天（12/1）正式上路，民眾進出八大類場所將強制戴口罩，而口罩採購熱潮未見消停，特殊色依舊搶手，儼然成為日常穿搭的時尚配件之一，不過近期人氣最夯的就是聖誕風口罩，戴起來可愛又應景，相當有過節氣氛。

東森購物網近期推出3檔「聖誕防疫」優惠，久富餘雙鋼印聖誕限定版成人醫用口罩，印有聖誕老人、聖誕襪、聖誕樹、拐杖糖與雪花片等可愛圖樣，單盒50片，原價500元，東森聖誕防疫價399元，東森幣最高再抵19元；雙鋼印聖誕節綜合款成人、兒童口罩，每包50入，共有圍巾雪人、可愛聖誕老人、紅鼻馴鹿魯道夫、聖誕老人駕雪橇、雪人與手套5款圖案組合，原價499元，東森聖誕防疫價425元；「PS韓國美美妍眼霜口罩組」，搭配宏瑋醫療級口罩單盒50片裝，原價1,919元，聖誕防疫價下殺約4折，只要790元。

生活市集觀察站上數據指出，聖誕口罩近一月整體熱搜度較前月大幅成長7成，其中一款高人氣的「雙鋼印醫用口罩聖誕限定」，近兩週銷量較前兩週成長1.6倍。目前平台推出逾25款包含成人及兒童的聖誕款口罩，其中在醫療口罩部分，分別有丰荷、昆陽、善存等品牌可選購，包括聖誕白、聖誕白紅邊、雪人紅、雪花灰、雪花藍、老公公等多種款式，滿足消費者採買需求。

▲雙鋼印聖誕成人醫療口罩。（圖／生活市集提供）

松果購物自9月起陸續開賣玩色系列口罩，從下單量發現，口罩的關鍵字搜尋量及下單量每月均成長3成，其中圖案、特殊款式更占口罩銷量達7成；而近期節慶款口罩的熱潮湧現，站上即日起推出16款限定「聖誕口罩」，包括聖誕企鵝、紅色雪人、白色雪人、白色麋鹿、聖誕紅、星空聖誕等，花色選擇多，但主要都是三層防護口罩，不具醫療等級，入手前需留意。

▲松果購物推出16款限定「聖誕口罩」。（圖／松果購物提供）

▲Pinkoi獨家開賣涔宇科技的兩款聖誕限定醫療口罩「北歐耶誕」、「緋紅」。（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi則攜手涔宇科技推出聖誕限定款醫療口罩「北歐耶誕」、「緋紅」，以暖心紅綠配色搭配簡約素面，主打精品級設計無過多圖案壓印，僅以沈穩黑色包邊點綴，擁有滿滿的節慶感，非聖誕季配戴也百搭無過季感，單盒50入售價380元，即日起獨家開賣。

PChome 24h購物攜手美德上架「豪迷彩彩色口罩」，此款口罩以「數位迷彩」為設計主軸，搭配同色系耳掛繩和透氣度極佳的面料，整體質感更升級，也為日常防護增添帥氣元素，目前推出限量價2盒888元，每盒50入，每組帳號限購一組，12/1前使用APP下單購買並登記，有機會獲得LG 55型OLED 4K AI語音物聯網電視。