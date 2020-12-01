運將深夜約女業務談工作！拐進摩鐵硬上…完事竟問：可做朋友？

▲運將以談業務之名約女子外出，再騙到摩鐵性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名男子阿俊（化名）因搭載外籍移工健康檢查，結識女子花花（化名），去年10月15日深夜約對方外出談業務時，以路況不熟、工作安排的地方不適合休息等理由，將花花騙進摩鐵性侵得逞。日前台南地院依強制性交罪，判阿俊3年4月，可上訴。

判決指出，阿俊去年10月15日因業務關係深夜約花花外出，兩人先於便利商店會合後，便一同共乘花花的機車前往速食店聊天，但沒多久，阿俊卻假借工作安排的休息場所、車子均不適合休息、路況不熟，表示需要另尋地點休息，待隔日上午由花花騎車載他去停車場取車，藉此將花花帶到摩鐵。

怎料，兩人一進摩鐵後，阿俊卻把花花強壓至床上性侵得逞，直到花花拿回手機，並告知「她的女友知道她還沒回家」，阿俊才終於放手，讓花花離開現場。

花花於審理期間表示，阿俊當時性侵後，曾一度不讓她離開現場，還問「要不要原諒」、「可不可以做朋友」，而她也認為「阿俊是有老婆的人，怎麼能夠做這種事情」。至於阿俊則矢口否認性侵一事。

對此，法官勘驗驗傷證明、相關說詞，認定阿俊犯行，審酌後依強制性交罪，判阿俊3年4月，全案仍可上訴。

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