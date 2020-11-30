高統董娘黑歷史曝！揪同業違法投標86萬政府採購案　女兒也是共犯

▲南投奧萬大遊覽車翻覆意外，李姓負責人（左）黑歷史也遭起底。（圖／記者吳世龍攝、記者李忠憲翻攝）

記者陳羿妏／新北報導

南投縣仁愛鄉奧萬大今（30日）中午12時許，一輛遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時，疑因重心不穩，釀1人死亡、20人輕重傷慘劇。對此，遊覽車所屬的高統公司李姓負責人的黑歷史也遭起底，她在2016年4月間就曾聯手同業違法投標行政院原子能委員會的公務車採購案遭抓包，事後新北地院依妨害投標未遂罪，將李女判刑3月，得易科罰金18萬，另宣告緩刑2年，須支付公庫4萬元。

判決指出，行政院原子能委員會2016年4月間辦理「105年公務租車勞務採購案」，採購金額為86萬4105元，採公開招標及複數決標，而李女與擔任公司業務的吳姓女兒得知後，不顧自家營業客車均為中、小型客車，且無法滿足該標案要求提供大型客車，也無視標案得標不得轉讓其他廠商承攬的規定，2人竟與另一家大千運通公司李姓負責人、吳姓業務聯手，協議由高統、大千一同投標，再看誰投標成功，就將其未能提供的業務轉包給對方承作，想藉此合作得標。

不過，高統、大千公司在同家郵局寄出投標資料後，其外標封、投標標價單、採購明細表上填寫的「廠商名稱」、「統一編號」、「電話」、「傳真」等資料，以及各自填寫的投標金額15萬7500元、16萬2000元，遭抓包兩家公司上頭的數字、國字筆跡相仿，還查出是同個地方寄出，事後原委會依違反政府採購法，宣布廢標，並展開調查。

對此，高統公司李女、吳女坦承是一時失慮，才會違反政府採購法，於法院審理期間表示深感悔悟，因此法官審酌2人皆無前科等紀錄等情狀，依妨害投標未遂罪，將李女、吳女判刑3月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，須支付公庫4萬元，另外高統遊覽車公司也遭處罰金8萬元。至於大千遊覽車公司的2名涉案人則均由檢察官另為緩起訴處分。

▼肇事司機受訪稱「下坡踩的時候沒有煞車」。（圖／記者鄧木卿攝）

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