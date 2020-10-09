19歲妹KTV遭強壓頭「背後硬上」！色人夫完事還問友：你要不要？

▲人夫陳姓男子見女子夢夢喝的爛醉，竟假意上前攙扶，期間再趁機撿屍。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台北報導

人夫陳姓男子與一群友人至北市萬華區某KTV飲酒唱歌，凌晨近4時許他見大家相繼離開後，竟色心大起，假意攙扶女子夢夢（化名）入包廂廁所嘔吐，實際上卻在裡頭趁機「撿屍」，結束時開門見到朋友，還問對方「要不要？」。台北地院一審依強制性交罪判陳男有期徒刑4年；二審法官考量他已與夢夢以60萬元達成和解，對方也表示願意給予從輕量刑的機會，審結改判3年5月。可上訴。

已婚的陳男2017年2月24日晚間10時許，與19歲女子夢夢等5名友人前去北市知名KTV飲酒同歡，隔日凌晨3時50分許其中3人陸續離開，朱姓男子則走至外頭打跟女友講電話，包廂內僅剩陳男與夢夢。

此時，陳男見夢夢酒後頭暈、噁心欲嘔吐，遂好心攙扶她進包廂廁所，怎料過程中卻違反女方意願，先是強迫夢夢替自己口交，後續更直強行脫去她所穿的窄裙、安全褲及內褲，將她強壓在馬桶上，從後方硬上得逞。

朱男講完電話後走回包廂見裡面空無一人，察覺有異，至廁所敲門，陳男才停止動作。陳男事後不僅向朱男坦承上了夢夢，還問他「要不要（對夢夢性交）？」

台北地院審理時陳男辯稱，朱男在走廊講電話說不到2分鐘，期間因夢夢表示不舒服想吐，他才扶女方到廁所，當時廁所的門並沒有上鎖，朱男一開門他就立刻帶夢夢出去，堅稱自己在短短數分鐘的時間內，不可能發生口交及性交等「冗長」的行為。

法官認為，陳男與夢夢僅是普通朋友，本應互相尊重，但他卻為滿足自身慾望，以強暴手段硬上女方，惡性實在重大，審結依強制性交罪判他有期徒刑4年；二審台灣高院審理時，陳男改口坦承犯行，法官衡量他已以60萬元賠償被害人，夢夢有表達願意接受道歉，也同意給予陳男從輕量刑的機會，審結改判3年5月。可上訴。

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