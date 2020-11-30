「米米怕痛，你先跟我」　男扮女騙砲…誘高中生進廁所量尺寸

▲侯姓男子用網美照騙人約見面後，以鄰居身分接待並性侵男網友。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

侯姓男子用網美照上交友軟體，自稱「米米」騙男網友「想要3P」，男網友誤信前往赴約，侯男以鄰居身分迎接，播放A片讓男網友起了生理反應後，騙男網友「米米怕痛，你先跟我做」，藉機性侵得逞，另外侯男又以尋找人體模特兒為由，在捷運搭訕男高中生，騙進廁所「量尺寸」，台北地檢署30日依2個強制性交罪起訴侯男。

38歲的侯姓男子有毒品前科，1月才剛出獄，7月間上手機交友軟體註冊帳號「米米」，還附上網路抓來的網美照，隨機找男網友攀談，並邀約到家中發生關係，但是因為害羞，會請鄰居到樓下接男網友，男網友對「米米」一見傾心，立馬答應赴約，見到侯男後，也不疑有他地跟著進到侯男家中。

▲侯男騙高中生可當人體模特兒，但要先「量尺寸」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

侯男接著秀出自己1人分飾2角，和米米用通訊軟體對話的訊息，向男網友佯稱，米米「想要3p」，「米米怕痛，你先跟我做」，因為當時侯男正在播放A片，男網友已經起了生理反應，且深信米米等等就會一起加入，半推半就讓侯男碰觸下體，直到下體突然被侯男放進肛門，才嚇跑報警。

幾天後，侯男在捷運站隨機找上1個未滿18歲的男高中生，佯稱自己是藝術家，要找人體模特兒，但須先確認身材比例為由，誘騙高中生到捷運站廁所，讓他幫忙打手槍，最後直接帶回家，說要想辦法讓高中生勃起到最大化，才能確認尺寸是否合適，對高中生性侵得逞。檢察官偵查後，將侯男2個犯行依強制性交、違反《兒童及少年福利與權益保障法》等罪起訴。

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