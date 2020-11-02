遭乾哥架住性侵！她自嘲「廢人一枚」輕生亡　渣男代價出爐

▲女子遭乾哥架住性侵5天後輕生，法院判乾哥應賠243萬元。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

張姓男子於2016年9月服役期間，夜唱後回乾妹家休息，卻在凌晨架住對方性侵得逞，過程中乾妹持續抵抗喊「出來」、「你是有女友的人」，事後向朋友抱怨被硬上，5天後留遺書「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人，也不知道怎麼相信別人」輕生；刑事部分，法院二審依強制性交罪，判張男5年6月，民事部分，判他應賠243萬元。

乾妹遭性侵後，向多位友人抱怨，「跟張男打了一泡我更傻眼」、「我叫他出來她還不要」、「整個被架住」，朋友聽完也回說「這就是被硬上阿」，乾妹於抱怨中又提到，「我現在處於一個自暴自棄的狀態」、「廢人一枚，我有想過燒炭之類的」、「在家就變的很憂鬱」等語。

張男於審理中否認性侵，但法官參考張男與朋友的對話紀錄，認為他先否認性侵，卻又說「事情發生的時候，我不想跟任何人解釋，最壞的打算就是跟乾妹走同條路」，對乾妹輕生，則表示「我不知道事情這麼嚴重」、「因為我做錯事」，最後則坦承「這件事我做錯，必須負起責任」，認定他性侵犯行明確。

法院一審時，認為乾妹遭到性侵後，與友人頻頻透露輕生念頭，弟弟也說姊姊案發後經常發呆，看似心情不好，平常不會這樣，認定乾妹因被性侵羞憤輕生，依軍人犯強制性交至人自殺罪，判張男12年10月徒刑。

二審則認為，乾妹遭性侵前，就曾表示有輕生想法，且雖向朋友抱怨遭張男性侵，但在驚訝之餘，態度上抱持息事寧人、不想追究的態度，認定乾妹因被性侵，導致羞憤輕生的證據不足，改依強制性交罪，判張男5年6月徒刑。

民事部分，法官認為張男得知乾妹輕生後，有找對方母親坦承性侵道歉，並要求到靈堂上香，認定乾妹輕生與張男犯行有關，判他應賠243萬元。

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