　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭乾哥架住性侵！她自嘲「廢人一枚」輕生亡　渣男代價出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲女子遭乾哥架住性侵5天後輕生，法院判乾哥應賠243萬元。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

張姓男子於2016年9月服役期間，夜唱後回乾妹家休息，卻在凌晨架住對方性侵得逞，過程中乾妹持續抵抗喊「出來」、「你是有女友的人」，事後向朋友抱怨被硬上，5天後留遺書「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人，也不知道怎麼相信別人」輕生；刑事部分，法院二審依強制性交罪，判張男5年6月，民事部分，判他應賠243萬元。

乾妹遭性侵後，向多位友人抱怨，「跟張男打了一泡我更傻眼」、「我叫他出來她還不要」、「整個被架住」，朋友聽完也回說「這就是被硬上阿」，乾妹於抱怨中又提到，「我現在處於一個自暴自棄的狀態」、「廢人一枚，我有想過燒炭之類的」、「在家就變的很憂鬱」等語。

張男於審理中否認性侵，但法官參考張男與朋友的對話紀錄，認為他先否認性侵，卻又說「事情發生的時候，我不想跟任何人解釋，最壞的打算就是跟乾妹走同條路」，對乾妹輕生，則表示「我不知道事情這麼嚴重」、「因為我做錯事」，最後則坦承「這件事我做錯，必須負起責任」，認定他性侵犯行明確。

法院一審時，認為乾妹遭到性侵後，與友人頻頻透露輕生念頭，弟弟也說姊姊案發後經常發呆，看似心情不好，平常不會這樣，認定乾妹因被性侵羞憤輕生，依軍人犯強制性交至人自殺罪，判張男12年10月徒刑。

二審則認為，乾妹遭性侵前，就曾表示有輕生想法，且雖向朋友抱怨遭張男性侵，但在驚訝之餘，態度上抱持息事寧人、不想追究的態度，認定乾妹因被性侵，導致羞憤輕生的證據不足，改依強制性交罪，判張男5年6月徒刑。

民事部分，法官認為張男得知乾妹輕生後，有找對方母親坦承性侵道歉，並要求到靈堂上香，認定乾妹輕生與張男犯行有關，判他應賠243萬元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

生火了！連我媽都用到發光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

萬華民宅竄濃煙...他拿打火機燒衣！倒楣鄰居送醫命危

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

萬華民宅竄濃煙...他拿打火機燒衣！倒楣鄰居送醫命危

4壽險11月再降保單宣告利率！　新台幣僅富邦人壽、新光人壽「保2」

骨鬆醫療照護網出擊　台大雲林分院深入長照機構追蹤治療

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

「a5a5aa555oo～1a1aa555oo～」什麼歌？　唸出來萬人秒懂：這句真的有聲音

「撐紅傘」側坐機車！一陣大風吹…洋裝女慘遭甩飛「後腦砸地」亡

被控「肚裡孩子是公公的」　懷孕人妻鐵棍爆頭婆婆再焚屍！

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

狀元熱門威斯曼不想去灰狼　想補長人的勇士卻不一定選他？

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

社會熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

成魔之路曝！連線上遊戲都沒成就　三度埋伏勒殺女大生

即／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

白骨桶屍案情逆轉？死者父親：兒子不是小王

快訊／國3新竹寶山段5車追撞！車流回堵4km

女大生今火化！同學穿學士服淚別：我們陪你畢業

即／北市萬華民宅火警　民眾受困搶救中

小吃店勾引老闆娘！運將嗆綠帽夫遭勒斃

更多熱門

相關新聞

遭陸戰隊乾哥硬上輕生亡　家屬獲賠243萬

遭陸戰隊乾哥硬上輕生亡　家屬獲賠243萬

張姓男子2016年8月開始在海軍陸戰隊服役，同年9月他喝酒開趴後在乾妹小美（化名）家借宿，怎料卻背叛乾妹信任、性侵對方，導致小美情緒崩潰，事發5天後選擇燒炭輕生。一審張男遭重判有期徒刑12年10月；案經上訴，二審高院改認定小美自殺並非受到性侵所致，改判5年6月；但民事部分近日判決出爐，法官認為小美輕生與性侵有關，判張應賠償243萬餘元，可上訴。

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

當營隊小隊輔燦笑留影！遇害女大生曾分享：台灣是一個安全的社會

棄屍地僅離家10分鐘　變態魔全挑沒路燈地點下手

棄屍地僅離家10分鐘　變態魔全挑沒路燈地點下手

奪命路只壞2盞燈…男大生轟黃偉哲：說謊！

奪命路只壞2盞燈…男大生轟黃偉哲：說謊！

「該亮的路燈沒有亮，一定究責」黃偉哲再道歉

「該亮的路燈沒有亮，一定究責」黃偉哲再道歉

關鍵字：

性侵乾妹強制性交軍人

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面