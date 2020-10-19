好友牽線…她40歲第一次約會就遭性侵！　惡狼被重判8年

▲40歲仍未交過男友的女子小瑜（化名）第一次約會就誤入狼室，遭比他年長甚鉅的男子性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

40歲女子小瑜（化名）多次於聊天中向友人表示想交男友，還開出條件「只要對她貼心疼愛就可以了」，沒想到經好友介紹，她第一次約會就誤入狼室，慘被與他年紀相差很多的曾姓男子帶至租屋處性侵，處女膜、肛門當場出血。橋頭地院8日審結依強制性交罪判曾男有期徒刑8年。全案仍可上訴。

女子小瑜領有輕度身心障礙證明，年屆40的她至今仍沒交過男友，因此非常羨慕已婚、且被老公呵護照顧的友人香香（化名），一日她請香香幫自己介紹男友，還開出「只要不對我毛手毛腳，欺負我都可以」、「對我貼心與疼愛、對我好就可以了」等條件。

香香聽完後，馬上聯想到自己前陣子在孔廟當清潔工時結識的曾姓男子，由於曾男也想交女友，他遂把男方電話拿給小瑜，讓他們私下自行連絡。

曾男2019年3月28日上午與小瑜相約舊城國小見面，隨後再一同步行至曾男租屋處，未料進屋後，曾男竟獸性大發，不顧小瑜反抗先是強吻揉胸，接著還扒光她衣服以強暴方式硬上，致小瑜處女膜受傷出血，肛門也因此滲血。

小瑜返家後將自己遭「老色鬼」性侵的過程告訴媽媽，瑜母得知女兒遭侵犯，氣得立馬帶她返回舊城國小旁的蓮池潭附近尋人，見曾男已逃離現場，速將女兒帶至醫院驗傷並報警處理。

橋頭地院審理時認為，曾男行為已造成小瑜內心極大委屈、心靈受創至深，且經鑑定報告可知，小瑜內褲底層斑跡，確實有驗出與曾男型別相符的DNA，法官衡量他犯後從未有實際修復的舉動，審結依對精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪，判他有期徒刑8年。仍可上訴。

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