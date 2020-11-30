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一張圖秒懂龍蝦、海戰車！專家曝「分辨撇步」：「這隻」最便宜

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▲國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任點出「龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔」這4種海鮮品項的差異（圖／國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任授權提供）

▲海戰車。（圖／國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任授權提供，下同）

記者陳羿妏、郭世賢、游瓊華／採訪報導

台中一間主打帝王蟹吃到飽的頂級燒烤餐廳日前遭客人爆料，提供的龍蝦疑似是便宜的蝦蛄拍仔（扇蝦），出現認知上的差異，氣得投訴店家。對此，國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任今（30日）接受《ETtoday新聞雲》訪問，分別點出「龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔」這4種海鮮品項的差異，透露根據外觀分辨的小撇步。

▲▼龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔品項差異。（圖／記者林宜潔製）

▲龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔4品項差異，點圖可放大。（圖／記者林宜潔製）

陳天任表示，龍蝦屬「十足目、龍蝦科」，外觀上來看，有5對、10隻腳且2對觸角很長，一對看似「狼牙棒」偏粗帶有刺，另一對則像「軟鞭」偏細長形狀，常於珊瑚礁、岩礁處發現，漁民除了會潛水下水深40公尺處捕撈，也會撒刺網擺放隔夜，讓龍蝦自行上鉤，而市面上批發價位落在一斤800元至1000元。

至於大眾常聽到的海戰車，雖與龍蝦「同目」、捕撈方式也相同，但屬「蟬蝦科」，因此海戰車也可稱「蟬蝦」，但根據外觀辨識，海戰車可見其觸角短、圓圓扁扁，圓柱狀的模樣，本身肉相較龍蝦、蝦蛄、蝦蛄拍仔來得多，且目前市面上偏少，價格也比較高一斤要價800元至1500元。

▲國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任點出「龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔」這4種海鮮品項的差異（圖／國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任授權提供）

▲龍蝦。

►龍蝦吃到飽竟是「扇蝦」？　台中高級餐廳否認：是龍蝦的一種

「蝦蛄、蝦蛄拍仔，這兩種是不同目、不同科」陳天任提到，蝦蛄在這4個海鮮品項中，長得最不相同，牠只有3對、6隻腳，屬「口足目」，嘴巴位置有一對鉗子，形狀像鐮刀，而漁民會在漁船上，撒網至海裡，約1、2小時後撈上岸，大多可在20至200公尺的泥沙處找到蝦蛄，體型不大，價格也相對便宜，一斤100元至300元。

▲國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任點出「龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔」這4種海鮮品項的差異（圖／國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任授權提供）

▲蝦蛄。

至於蝦蛄拍仔，陳天任說，牠與海戰車同為「蟬蝦科」、「十足目」，都是5對、10隻腳，但可細分為「扇蝦屬、礁岩扇蝦屬」，兩者都是寬觸角、偏圓圓扁扁形狀且肉少，身形比較扁，但根據外殼來看，扇蝦的殼表面光亮，礁岩的殼則有多顆粒，捕撈方式與蝦蛄相同，但可在100到400公尺的泥沙找到蝦蛄拍仔，價格落在一斤300元至500元。綜合上述，陳天任表示，以台灣現今市面數量上來說，是龍蝦、蝦蛄拍仔較多，海戰車數量較少。

▲國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任點出「龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔」這4種海鮮品項的差異（圖／國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任授權提供）

▲▼蝦蛄拍仔細分為扇蝦屬（上）、礁岩扇蝦屬（下）。

▲國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任點出「龍蝦、海戰車、蝦蛄、蝦蛄拍仔」這4種海鮮品項的差異（圖／國立海洋大學海洋生物科技所教授陳天任授權提供）

另外，北部海鮮大盤商陳姓業者透露，蟬蝦又被稱為海戰車、扇蝦，在國外被稱為slipper lobster，外國人也認為是龍蝦的一種，但成本與正港龍蝦差了約三分之一，「活體蟬蝦口感不錯，冷凍的口感差很多、不好吃，且價格更便宜，1斤約400、500元左右，若以該餐廳消費每人1550元收費，而一隻扇蝦重量300克來說，消費者大概得吃7到8隻才划算。」

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