北韓駭客竊新冠疫苗！專家解釋「3大致命原因」：若染疫恐招滅國

▲北韓近日被指控，疑似派駭客向阿斯特捷利康製藥公司盜取疫苗機密。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩家族與領導高層被日本情報人士爆料，已於近期接種中國政府提供的新冠疫苗；而最近亦有多家外媒與美國微軟公司透露，英國與瑞典合併成立的阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca plc.）與其他製藥廠的職員，收到疑似北韓駭客寄來含有惡意程式碼的電子郵件，似乎欲盜取全球各國新冠疫苗研發機密。

對此，專家解釋並分析，一直向全球宣稱「零確診」的北韓，其實苦於各地疑似病例暴增，疫情遠比各國想像得還要嚴重，且深知國內醫療環境窘困，一旦疫情爆發將迎來無法想像的災難！



根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，美國史丹佛大學智庫胡佛研究所的學者許奈德（Jackie Schneider）於當地時間30日表示，此次北韓接連派駭客盜取各國疫苗研發機密的消息，顯示出對外宣稱「自力更生」、欲靠自身技術研發疫苗的北韓，所面臨的急迫窘境。

▲北韓7月時宣稱，已完成新冠病毒疫苗研發，且正投入臨床實驗。（圖／達志影像／美聯社）

其實北韓7月中旬時曾透過內閣機關「國家科學技術委員會」在網站《未來》（미래）發表文章，指出其國內醫學研究院醫學生物學研究所研發出利用血管收縮素轉化酶2（ACE2）的候選疫苗，宣稱已完成動物實驗確認安全性與免疫原性，準備進行人體實驗，不過直到近期卻仍無下文。

許奈德分析，北韓長久以來被國際社會孤立，而研發疫苗時所需投入的基礎設施嚴重不足，因此才急於透過駭客竊取疫苗研發機密，來度過難關。

美國國家利益智囊中心的資深主任卡齊安斯（Harry Kazianis）指出，北韓過度恐懼新冠疫情，因為其當局深知疫情一旦在國內爆發，醫療資源嚴重不足的北韓無力抵擋病毒大規模擴散，因此金正恩才不斷在會議中定調為「致命威脅」。

▲北韓經濟窘困，因此可能計畫派駭客散播勒索病毒，向各大藥廠詐取災難財。（圖／路透社）

而美國網路安全學家夏（Matthew Ha）則有不同的解釋！他表示，北韓長期遭國際社會制裁，經濟情況窘迫，因此欲在全球急需疫苗救命的時刻，竊取並販賣疫苗情報與技術，或是在疫苗研發最後階段時，趁機散播「勒索病毒」等惡意程式，向各藥廠大撈一筆災難財。

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